Trump reclama liberación de exsupervisora de elecciones en Colorado

El presidente Donald J. Trump exigió el jueves la liberación de una exsupervisora republicana de elecciones en Colorado condenada bajo el gobierno de Joe Biden por brindar información para demostrar fraude electoral de 2020 en ese estado.

Donald Trump, quien ha denunciado los graves "errores" del sistema electoral estadounidense , exigió la libertad para la exfuncionaria local condenada a 9 años de prisión por intentar demostrar fraude en las presidenciales de ese año, muy cuestionadas por millones de estadounidenses debido a [miles de denuncias de graves irregularidades].

SEGURIDAD EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

"LIBEREN a Tina Peters, una patriota valiente e inocente", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, y advirtió con asumir "medidas severas" para lograr que esta mujer sea liberada.

Peters, una exfuncionaria del condado de Mesa responsable de diversas funciones administrativas, incluida la supervisión electoral, fue condenada en octubre de 2024 a nueve años de prisión por permitir que un investigador accediera a datos electorales confidenciales de 2020, según CBS.

En busca de la verdad

Este hombre buscaba demostrar la existencia de fraude en las presidenciales "ganadas" por el demócrata Joe Biden, una victoria cargada de miles de denuncias que fueron silenciadas en las cortes dominadas por la ultraizquierda durante el anterior gobierno.

Trump se niega a reconocer el supuesto triunfo de Biden en las elecciones de 2020 y mucho más ahora cuando se sabe en manos de quiénes estaba el poder judicial y electoral de EEUU en los últimos años.

El mensaje de Trump de este jueves llega tras una serie de denuncias del fallido sistema electoral estadounidense. El lunes, el Presidente reiteró su deseo de "eliminar el voto por correo" y dejarlo sólo para personas incapacitadas por su estado de salud o condición física, además de eliminar las controversiales máquinas de votación cuyos sistemas pudieron ser perfectamente comprometidos en 2020.

En las elecciones de 2024 hubo denuncias de indicios de preparación para cometer otro fraude electoral en varios estados, en especial los llamados estados clave o péndulo, pero la figura de Elon Musk del lado de los conservadores y su capacidad tecnológica para detectar las violaciones lo impidieron; o al menos lo frenaron en un 70%. Musk instaló en Mar-a-Lago un puesto de control con un sistema de vigilancia electrónica y por satélite, y [advirtió a los demócratas] que esta vez sí se conocerían en detalles las pruebas si se decidían a cometer fraude.

La transparencia

El líder republicano anunció que firmaría una orden ejecutiva para "contribuir a la honestidad en las elecciones parlamentarias de mitad de mandato", que se celebrarán en noviembre de 2026.

Luego de altercados verbales con Trump, después de su importante respaldo en las presidenciales del pasado año, Musk ha comenzado de nuevo a enviar donaciones para respaldar a congresistas demócratas que irán a elecciones el próximo año. Musk representa una cierta garantía y seguridad en la transparencia de elecciones mediante su sistema satelital Starlink

A finales de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a restringir el voto por correo e imponer controles más estrictos al registro de votantes en los distintos estados de la Unión.

En Estados Unidos, la organización de las elecciones es prerrogativa de los estados, con cierta supervisión del Congreso, pero Trump cuestiona esta división de poderes y ha mencionado en un tono jocoso la posibilidad de presentarse de nuevo en noviembre de 2028, que implicaría cambios en la Constitución.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.