lunes 11  de  mayo 2026
DICTADURA

Venezuela: más de 30 presos políticos han muerto en la última década

El reciente asesinato de Víctor Hugo Quero Navas y la tortura infligida a su madre han reavivado la denuncia sobre los crímenes cometidos en los centros de reclusión venezolanos

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Entre 2015 y 2026, el sistema de justicia venezolano ha sido responsable de la muerte de al menos tres presos políticos por cada año de Gobierno, según una revisión exhaustiva realizada por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales. En total, 30 ciudadanos detenidos por razones políticas han perdido la vida bajo custodia del Estado durante este período.

El Comité señala que estas muertes son consecuencia directa de torturas, desatención médica, tratos crueles y deterioro progresivo inducido, lo que configura un patrón sistemático de eliminación de personas por motivos políticos. La responsabilidad recae en la dictadura de Nicolás Maduro, Los Rodríguez y las estructuras mafiosas que han controlado el aparato estatal durante más de una década.

Lee además
El silencio administrativo fue laúnica respuesta que recibió la señora Carmen Teresa Navas, de 82 años, ante la exigencia de conocer el paradero de su hijo detenido (EFE)
¿CRIMEN?

Régimen de Venezuela confirma la muerte de preso político tras más de un año de su desaparición
María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
DDHH

"La crueldad no tiene límites" en Venezuela, dice María Corina Machado sobre muerte de preso político

El caso que reactivó las alarmas

El reciente asesinato de Víctor Hugo Quero Navas y la tortura infligida a su madre han reavivado la denuncia sobre los crímenes cometidos en los centros de reclusión venezolanos. El Comité advierte que estos hechos no son aislados: “Lo ocurrido con Quero Navas evidencia que el riesgo sigue vigente para todos los detenidos en el país.”

A esto se suman las muertes recientes de presos sociales, personas que no debieron morir bajo custodia y que requerían rehabilitación, no castigo letal.

Revisión caso por caso

El Comité realizó una verificación detallada de los reportes disponibles. Algunos casos fueron descartados por no corresponder a detenciones políticas, como el de Nelson Girón Jiménez, en Apure, cuya muerte —aunque producto de la violencia estatal— no se originó por motivaciones políticas.

Sin embargo, la organización advierte que el sistema penitenciario venezolano es, en sí mismo, un mecanismo de muerte, lo que incrementa de manera alarmante las cifras de fallecidos bajo custodia.

Casos confusos, patrón evidente

Existen situaciones donde la motivación política se mezcla con acusaciones penales, lo que dificulta la clasificación, pero no oculta el patrón represivo. Entre ellos:

  • Modesto Díaz, fallecido en El Helicoide, presuntamente vinculado al tráfico de armas, aun siendo chavista.

  • Asdrúbal Santana, acusado de contrabando de gasolina, pero encarcelado y torturado principalmente por su condición de opositor.

Estos casos reflejan cómo el sistema judicial utiliza acusaciones penales como fachada para la persecución política, una práctica que también afecta a los más de 600 presos políticos que continúan en centros de tortura y reclusión.

Un informe para la memoria y la no repetición

El Comité presenta una lista ordenada de los presos políticos asesinados, con nombres, fechas y circunstancias, como un aporte a la memoria histórica y a los expedientes internacionales que documentan crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Este es un trabajo para la memoria. Un trabajo para la no repetición. Pedimos su máxima difusión y convocamos a los organismos internacionales a incorporar esta información en los procesos contra los responsables de tantos años de horror.”

Embed

FUENTE: Con información de REDES

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez viaja a La Haya para "defender" a Venezuela en disputa del Esequibo

Grupo IDEA exige cese en el poder de los violadores de derechos humanos en Venezuela

El morral que nos dejó Vladimiro Mujica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Conflicto

Trump considera "totalmente inaceptable" respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU: "No se reirán más"

Imagen referencial.
INDUSTRIA AéREA

¿Por qué Spirit Airlines llegó al colapso total?

Chamorro afirma que las concesiones mineras otorgadas a China serán revertidas, pues resultarían ilegales cuando se dé la etapa de la transición democrátoca en Nicaragua. (Página Oficial)
NICARAGUA

Daniel Ortega acelera su final al desafiar directamente a EEUU

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) realiza operaciones de bloqueo estadounidenses en el mar Arábigo.
Conflicto

Trump afirma que EEUU necesitaría solo dos semanas para atacar "objetivos restantes" en Irán

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
INICIATIVA

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

Te puede interesar

Imagen referencial de un helicóptero intentando sofocar las llamas.
EMERGENCIA

Humo, evacuaciones y tensión por incendio de gran magnitud en el oeste del sur de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
TECNOLOGíA

Director ejecutivo de Microsoft testifica en trascendental juicio contra misión OpenAI

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.
SUCESO

Tragedia en la I-75 deja dos fallecidas, una bebé en estado crítico y una mujer arrestada

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton
JUICIO

Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.
BIENES RAíCES

Venta de viviendas usadas en EEUU sigue tendencia al alza en abril