Rusia insiste que fin de combates y negociaciones plenas con Kiev requieren entrega Donbás

Iryna Rybakova y Handout / 93.ª Brigada Mecanizada Separada de Kholodnyi Yar / AFP

En esta fotografía distribuida el 7 de mayo de 2026 y publicada el 8 de mayo de 2026 por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Separada de Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, militares ucranianos del batallón Cuervo Negro viajan en vehículos por una carretera cubierta con una red para proteger los vehículos de los ataques de drones en un lugar no revelado, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

MOSCÚ .- El Kremlin insistió este miércoles en que el fin de los combates en Ucrania y el comienzo de unas negociaciones plenas con Kiev pasan solo por la salida de las tropas ucranianas del Donbás, que debe ordenar el presidente del país vecino, Volodímir Zelenski.

"Para que se logre un alto el fuego y se abra el camino para unas negociaciones de paz plenas (...) Zelenski debe ordenar a las fuerzas armadas ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio del Donbás, el territorio de las regiones rusas", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Agregó que solo entonces habrá un alto el fuego y las partes podrán sentarse a negociar. Asimismo, aseguró que esas negociaciones serán "muy difíciles" y contendrán una "gran cantidad de detalles importantes".

Zelenski mantiene que la Constitución le impide realizar concesiones territoriales y, además, exige garantías de seguridad a los países de la OTAN.

El Kremlin ya rebajó el martes las expectativas de un pronto fin de la guerra de Ucrania al matizar los últimos comentarios al respecto del presidente ruso, Vladímir Putin.

"El presidente afirmó (en rueda de prensa el 9 de mayo) que Rusia sigue abierta al diálogo (...) el trabajo acumulado en el proceso de paz nos permite afirmar que realmente se acerca a su conclusión. Pero en este contexto, no podemos hablar de nada concreto en este momento", explicó Peskov.

Putin dijo entonces que "este asunto se acerca a su fin", aunque no concretó que quería decir con esa frase.

Tanto Rusia, como Ucrania esperan la pronta llegada de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para reanudar unas negociaciones de paz estancadas desde febrero, coincidiendo con el estallido del conflicto con Irán.

La campaña primaveral del ejército ruso en el Donbás, cuyo objetivo es tomar la quinta parte de esa región bajo control de Kiev, apenas ha tenido éxito.

Ucrania informa de ataques a otras dos infraestructuras estratégicas rusas

El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de un ataque de su Ejército contra una refinería situada en la región rusa de Yaroslavl y de un golpe contra instalaciones de procesamiento de gas situadas en la región de Astracán, también en la Federación Rusa.

La refinería atacada produce combustibles de distintos tipos para el Ejército ruso, según se explica en la nota castrense ucraniana.

El Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de un incendio en las instalaciones de procesamiento de gas alcanzadas en Astracán.

Esta infraestructura es “un elemento importante” en el sistema de transporte de gas y su suministro a la industria militar de la Federación Rusa, según el Estado Mayor ucraniano.

Ucrania ataca prácticamente todas las noches objetivos de la industria energética ucraniana.

Los objetivos de estos ataques de larga distancia son debilitar la economía rusa y socavar el suministro de combustible y otros productos clave para el abastecimiento del Ejército de Rusia.

FUENTE: Con información de AFP