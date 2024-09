Harris se queda con las ganas de otro "show mediático"

DEBATE PRESIDENCIAL Trump a Harris: "¿Por qué no has hecho lo que dices que harás ahora?"

Trump y sus asesores cayeron en la trampa preparada por la izquierda en la cadena ABC, mientras Kamala Harris negaba participar en otros, entre ellos uno en la cadena conservadora Fox News. En las redes circulas hasta unos auriculares que se venten por internet casi idénticos a los que traía la candidata de la extrema izquierda en la noche del primer y último debate presidencial realizado en Philadelphia, Pennsylvania.

Al terminar el encuentro, Trump sorprendió a un grupo de periodistas y algo molesto les dijo que se había enfrentado a tres adversarios: Harris y los dos moderadores de la cadena ABC, que visiblemente favorecieron a la vicepresidenta.

Trump insistió en el debate y la gran prensa liberal aprovechó la ocasión para elevar aún más la figura que no es Harris, catologada de incompetente en su cargo de segunda en la Casa Blanca. Harris es la coprotagonista de la gestión gubernamental con la mayor desaprobación en la historia. En el 2017 juramentó como una risueña senadora y ese ha sido para algunos su principal atributo y para otros, el mejor objeto de burlas.

El enemigo #1 de Trump

Desde que en el 2016 Trump decidió postularse para la Presidencia, ha tenido un enemigo poderoso e incansable: la gran prensa de izquierda en EEUU, que domina más del 80% de todos los medios de comunicación en el país. Y así obtuvo el sorpresivo triunfo ese mismo año frente a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien con sobrada confianza se veía sentada en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Las mentiras e imprecisiones de Kamala Harris se elevan con honor dentro de la prensa liberal. Por el contrario, los deslices de Trump se transforman en una ráfaga de misiles en su contra; son explotados hasta la saciedad. E incluso, sus logros económicos y en política exterior durante su mandato, plasmados en las estadísticas oficiales, se venden también como fracasos o no se mencionan.

El expresidente se ha cansado de denunciar las campañas de falsedad y descrédito (los llamados fake news). Pero todo cae al vacío.

La prensa izquierdista se ha encargado de "desaparecer" a Harris del gobierno de Biden. La han desvinculado del caos creado por la Casa Blanca. De hecho, Biden ha sido censurado en los últimos tres meses antes de las elecciones. El propio Biden se quejó frente a los periodistas y dijo que no le permiten hablar en público por seguridad, pero en realidad se intuye que sea para que no embarre la "temporal e idílica" imagen electoral de su subalterna o candidata sustituta.

De acuerdo con los demócratas y su potente maquinaria propagandística, Kamala no es la vicepresidenta de Biden, sino la mujer "maravilla" para dirigir la Casa Blanca. Si Hillary Clinton hubiese tenido en su momento una ofensiva de manipulación y propaganda similar, difícilmente Trump hubiera llegado a la Presidencia.

Los resultados de Harris en el gobierno actual son prácticamente nulos y sin brillo alguno; sin algo relevante que anotar para la historia del país, pero eso no importa en estos tiempos; Biden tampoco los tenía y se sentó en la oficina presidencial hasta con deterioro mental... para eso está el Partido y su maquinaria.

El legado de Harris

Eso sí, Kamala deja un legado de alegría, viajes y risas imposible de superar por otro vicepresidente.

Sin embargo, tiene el ojo visor y el olfato de goleadora para estar en el momento justo. Ante la negativa de otros candidatos, luego de la renuncia obligada de Joe Biden a la reelección, Kamala surgió como la última y única carta disponible. Nadie más se dispuso a cargar con la lista de fracasos de la presente administración. Decisión también tiene, dio su paso al frente como la "mejor", confiada en que se convertiría en la "Nueva Kamala", sólo tenía que dejarse guiar, el resto lo ponía el ejétcito azul. Y así ha sido hasta ahora, pero no todo es tan feliz como lo dibujan ni su optimismo desmedido encierra tanta seguridad.

Ni el debate, ni el dinero, ni la espectacular ofensiva bastan por sí solas para ganar, más cuando eres la protagonista de un descifrable "show mediático", que no deja de serlo en medio de la asfixia causada por su gobierno a la mayoría de los estadounidenses. Casi el 70% apenas llega a fin de mes con sus ingresos y millones de jóvenes han visto alejarse cada vez más en estos últimos cuatro años el llamado Sueño Americano, la gran promesa de Biden-Harris.

Habría que ver si en las urnas, el pésimo trabajo de Kamala en la vicepresidencia del país será clave en la mente de los electores, sin importar su maquinaria de respaldo y su contagiosa risa.

Por su parte, a Trump no le interesa caer en la misma trampa otra vez. Ganó las primarias con históricos resultados y del otro lado hay una masa enorme de pueblo disgustada con la gestión económica, inseguridad ciudadana e inmigración de la actual administración, la de Kamala Harris.

Las grandes diferencias

Los resultados de Trump como Presidente distan mucho del actual gobierno; incluso, muchos que eligieron a Biden-Harris dos años después ya se habían arrepentido de hacerlo.

Trump dejó una frontera segura, una economía sólida real con una inflación de apenas 1,4% y al salir de la Casa Blanca, una recuperación sin precedentes tras la peor pandemia en los últimos 100 años; salvó millones de pequeños y medianos negocios con ayuda federal antes del primer gran pico de COVID-19; dejó todo listo y negociado en cuatro puntos básicos para una salida efectiva, ordenada y segura de Afganistán; CERO guerras; un acuerdo de paz histórico entre Israel y Emiratos Árabes.

A su vez, obligó a Corea del Norte a dejar el lanzamiento de misiles tras serias advertencias; Irán estaba a punto de la bancarrota bajo las estrictas sanciones de Trump y con su programa nuclear congelado por falta de recursos, al igual que los regímenes de Venezuela y Cuba. EEUU se convierte en el mayor productor mundial de petróleo y logra su independencia energética junto al histórico acuerdo comercial en enero de 2020 favorable a EEUU entre Pekín y Washington. Las ventas de viviendas, con precios asequibles aún, se incrementaron a niveles récord entre 2018 y 2019.

Biden y Harris deja una debacle en inmigración en la frontera sur sin precedentes a un costo en cuatro años superior a los 800.000 millones de dólares de forma directa e indirecta, aumento del contrabando de drogas sintéticas por la frontera y del tráfico y crímenes de personas. Entrada al país de más de 12 millones de migrantes procedentes de todas partes del mundo, entre los que se cuentan miles de terroristas, delincuentes comunes, asesinos y miembros del crimen organizado internacional.

La salida caótica de Afganistán con Biden-Harris provoca la muerte de 13 soldados estadounidenses y decenas de fallecidos afganos, muchos de ellos colaboradores del gobierno de Washington junto a otras docenas de heridos. Las imágenes en el Aeropuerto de Kabul fueron estremecedoras y dramáticas, similares a tragedias de cine. Y a la salida, el regalo a los terroristas talibanes de más de un 1 billón (trillion) de dólares en armamento moderno y de alta tecnología.

Se suma la crisis bancaria causada por la quiebra de cuatro bancos; más de 9 récords de déficit comercial, deuda pública récord por encima de 35 billones (trillios) de dólares, el gran fracaso de la guerra en Ucrania con un desembolso superior a los 250.000 millones de dólares; desplome en la venta de viviendas durante 16 meses consecutivos y tres años en picada; la peor inflación en las casi cinco últimas décadas con 9,1%, que analistas independientes consideran que fue superior al 10,5%; la tasa referencial de interés más alta en 23 años (5,25%-5,50%), tasa hipotecaria a 30 años que sobrepasó el 8% en octubre de 2023.

Crisis de mano de obra con 11.9 millones de empleos disponibles en todo el país que permitió el desempleo por debajo del 4%, después de que el gobierno pagara hasta 900 dólares por semana para permanecer en el hogar, con fondos aprobados por la pandemia; atascos graves en varios puertos por el alza de los combustibles y la falta de personal, cuando el galón regular de gasolina sobrepasó los 5 dólares de promedio nacional, una subida de más de un 56% en comparación con la época de la presidencia de Trump. En estados como California, los conductores pagaron más de 7 dólares de costo.

Por casi dos años la escasez de vehículos nuevos disparó los precios de venta a niveles nunca visto, debido a la falta de semiconductores en las fábricas de EEUU. La lista de desaciertos y resultados negativos del gobierno de Biden-Harris es mucho más extensa.

Un mes es como un año en política

En más de un mes antes de las elecciones presidenciales pueden ocurrir muchas cosas que seguramente borrarán cualquier intrascendente debate. Por esa razón Trump le dijo a Kamala en ese primer encuentro cara a cara: "En vez de estar perdiendo el tiempo aquí, deberías ir a Washington y exigir a Biden que al menos cierre la frontera antes de irse". "Por cierto", y en tono sarcástico, preguntó: "¿Biden aún es el Presidente?". Y al final del encuentro, pidió explicaciones a Harris: "¿Por qué en casi cuatro años en Washington no has hecho lo que dices ahora que harás?".

Ni la prensa ni el Departamento de Justicia hablan del reciente atentado a Trump y menos sobre posibles responsables dentro del Servicio Secreto y otras agencias federales, en medio de una vorágine electoral y acontecimientos. Así que un mes y medio en estos momentos puede parecer un año y medio.

Ganar un debate o perderlo no garantiza ser o no el presidente de EEUU; en opinión de millones, Biden no ganó ninguno y juramentó en enero de 2021 como el presidente 46 de EEUU. Para la prensa y los analistas, Trump tampoco en 2016 y es el presidente # 45. De cualquier forma, ya Harris se quedará con los deseos de su próximo "show mediático".

