Hialeah celebra primer evento del task force para crisis en condominios

Melody Griggs, secretaria de DBPR, y el senador René García en el evento.

Concejala Melinda de la Vega conversa con residentes presentes en el evento

Propietarios de condominio en la presentación.

Melody Griggs, secretaria de DBPR conversa con el alcalde de Hialeah Bryan Calvo

MIAMI.– Hialeah dio este lunes un paso clave para enfrentar la crisis en asociaciones de condominios con el primer evento público del Condominium and Homeowners Association Advisory Task Force (CHAT), celebrado en el Milander Center, donde residentes accedieron a orientación directa del DBPR y autoridades locales.

El encuentro, realizado en el Milander Center —ubicado en Palm Avenue y la calle 49—, reunió a varias decenas de propietarios en busca de respuestas ante conflictos persistentes en sus comunidades, desde disputas administrativas hasta denuncias por manejo de fondos.

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En la jornada participaron la secretaria del Departamento de Regulación Profesional y Empresarial de Florida (DBPR), Melody Griggs; el senador y comisionado del Distrito 13, René García; el alcalde Bryan Calvo; concejales, personal municipal y representantes de la unidad de delitos económicos del Departamento de Policía de Hialeah.

El evento ofreció servicios bilingües y asesoría directa en mesas organizadas por tipo de asociación, donde los residentes pudieron presentar quejas, recibir orientación y conocer los pasos necesarios para documentar sus casos.

Impulsar la educación y enlace con reguladores estatales

El alcalde Bryan Calvo destacó que este encuentro no fue un lanzamiento, sino el inicio operativo del trabajo en campo del CHAT, con una estrategia sostenida.

“Me parece muy bien, bastante organizado… la idea es hacer esto como el primer evento y continuarlo”, afirmó, al subrayar que el objetivo es mantener espacios regulares de atención y crear un puente directo entre los residentes, el DBPR y las autoridades locales.

Calvo enfatizó que uno de los principales reclamos de los residentes ha sido la falta de cumplimiento (“enforcement”) en las normas de condominios. En ese sentido, explicó que la ciudad no solo apuesta por la educación, sino también por facilitar el acceso a recursos legales y policiales cuando sea necesario.

“Si requiere intervención, están los recursos disponibles”, indicó.

El alcalde recordó además que en Hialeah existen más de 26.055 unidades residenciales organizadas bajo asociaciones o condominios, muchos de ellos con décadas de antigüedad y enfrentando retos estructurales, financieros y administrativos.

Hialeah Propietarios de condominios reciben asistencia. CESAR MENENDEZ DLA

DBPR refuerza recursos y promete agilizar quejas

La secretaria del DBPR, Melody Griggs, explicó que la presencia del organismo en Hialeah responde a la necesidad de acercar recursos directamente a los residentes.

“Nuestro propósito es asegurarnos de que los propietarios conozcan sus derechos, los recursos disponibles y cómo podemos ayudarles con sus quejas”, señaló.

Griggs destacó que en los últimos años se han aprobado cuatro piezas legislativas que han fortalecido significativamente la capacidad del departamento, incluyendo la incorporación de aproximadamente 75 nuevos empleados, así como fondos adicionales para educación, alcance comunitario e investigaciones.

Asimismo, subrayó la expansión de las oficinas del ombudsman, con atención presencial en el sur de Florida durante la primera y tercera semana de cada mes, así como sesiones virtuales en la segunda y cuarta semana.

Durante el evento, funcionarios del DBPR orientaron a los asistentes sobre cómo presentar quejas, qué documentación necesitan y cómo dar seguimiento a sus casos.

Hialeah Melody Griggs, secretaria de DBPR, y el senador René García en el evento. CESAR MENENDEZ DLA

Mayor control local sobre condominios

El senador René García valoró la presencia del DBPR como una señal de mayor compromiso estatal con la crisis de condominios.

“Que la secretaria esté aquí, reuniéndose con los residentes, quiere decir que se están tomando en serio estos problemas”, afirmó.

No obstante, insistió en que el cambio estructural pasa por otorgar mayor control a los gobiernos locales.

“La única solución que va a haber es que los condados puedan tener potestad sobre la regulación de los condominios”, sostuvo.

La frustración de los residentes impulsa la iniciativa

La vicepresidenta del concejo de Hialeah, Melinda de la Vega, reconoció el alto nivel de frustración entre los propietarios.

“Cada mes recibimos uno, dos o tres complaints sobre fraude o irregularidades en HOAs”, explicó.

De la Vega señaló que la coordinación con el DBPR podría convertirse en un modelo replicable en otras ciudades si demuestra ser efectiva.

Melinda de la Vega Concejala Melinda de la Vega conversa con residentes presentes en el evento CESAR MENENDEZ DLA

Denuncias de propietarios reflejan crisis en asociaciones

Durante el evento, varios residentes compartieron sus experiencias, evidenciando problemas recurrentes como mala administración, falta de transparencia y altos costos.

Luis Calzadilla explicó que llevan años intentando resolver conflictos sin obtener respuestas.

“Hay problemas con el manejo del dinero… todo un silencio absoluto”, denunció.

Blanca, propietaria en un complejo de 856 unidades ubicado en el noroeste de la ciudad, describió una situación crítica.

“La junta no funciona correctamente… estamos pagando entre 850 y 950 dólares mensuales y las piscinas llevan cuatro años cerradas”, afirmó.

También denunció posibles conflictos de interés y mala gestión financiera.

Por su parte, Anisia Murphy, que es tesorera de su asociación, valoró positivamente la iniciativa.

“Estoy muy contenta… cuando uno conoce sus derechos puede reclamarlos”, dijo.

Hialeah Propietarios de condominio en la presentación. CESAR MENENDEZ DLA

Unidad de delitos económicos: cómo interviene la policía

El sargento Joshua Garfinkel explicó en qué consiste el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos. Según sostuvo su función es investigar exclusivamente delitos criminales como fraude, robo o malversación.

“Muchas quejas que recibimos son civiles… la gente no entiende la diferencia”, indicó.

Garfinkel indicó que la unidad actualmente maneja cuatro investigaciones criminales activas relacionadas con condominios.

El sargento, que hizo una presentación publica de su trabajo en el evento, subrayó que la educación es fundamental para reducir conflictos y mejorar la respuesta comunitaria.

Estrategia a largo plazo para Hialeah

Este primer evento del CHAT marca el inicio de una fase activa de trabajo comunitario que busca combinar educación, acceso a reguladores y coordinación institucional.

La ciudad apuesta por un modelo que no solo atienda conflictos actuales, sino que prevenga futuras crisis en asociaciones que impactan a miles de familias.

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