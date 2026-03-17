martes 17  de  marzo 2026
LA BOLSA

Wall Street abre al alza pese al repunte de precios del petróleo

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,70%, el Nasdaq avanzaba un 0,37% y el S&P 500 ganaba un 0,46%

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el martes pese al avance de los precios del petróleo por la guerra en Irán, y en el primer día de reunión de de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central).

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,70%, el Nasdaq avanzaba un 0,37% y el S&P 500 ganaba un 0,46%.

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La Bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, aprovechando una tregua en el frente petrolero para repuntar al inicio de una semana marcada por la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central).

El Dow Jones subió un 0,83%, el índice Nasdaq avanzó un 1,22% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 1,01%.

La caída de los precios del petróleo "ha sido sin duda el principal motor de la subida bursátil del día", comentó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.

Las cotizaciones del oro negro retrocedieron el lunes —más de un 5% para la referencia estadounidense— ante la perspectiva de una liberación mayor de lo previsto de las reservas estratégicas de crudo y las esperanzas de una mejora del tráfico en el crucial estrecho de Ormuz.

Esto contribuyó a "despertar el interés de los inversores deseosos de aprovechar un rebote" tras cuatro días de fuerte caída en la plaza estadounidense, según O'Hare.

Las tasas de interés

El avance de las acciones fue "generalizado", subrayó Jose Torres, de Interactive Brokers.

Primera capitalización mundial, el gigante de los chips Nvidia ganó un 1,65%, mientras que el especialista del comercio en línea Amazon se anotó un 1,96%. Incluso el gigante petrolero ExxonMobil, con un aumento del 0,71%, logró resistir a la bajada de los precios del crudo.

En el frente geopolítico, persiste "cierta incertidumbre, dijo Torres.

El mercado "prefiere esperar al día siguiente para determinar si puede continuar su remontada", apuntó O'Hare.

Máxime cuando los inversores esperan en los próximos días las decisiones de política monetaria de varios bancos centrales, en particular la Fed.

Estas instituciones "probablemente se mostrarán reacias a bajar sus tasas de interés, por lo que los mercados tendrán que revisar a la baja sus expectativas de flexibilización monetaria para este año", advirtió O'Hare.

En este contexto, en el mercado de deuda, el rendimiento a diez años de los bonos del Tesoro estadounidense se situó en el 4,22%, frente al 4,28% del cierre del viernes. Se encontraba en el 3,94% antes de los primeros ataques israeloestadounidenses en Irán.

FUENTE: Con información de AFP.

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