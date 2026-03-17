Senado inicia debates sobre proyecto de ley de transparencia electoral

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.

WASHINGTON - El Senado de EEUU comenzó este martes un debate sobre un proyecto de ley electoral que el presidente, Donald Trump , considera "prioridad número uno" y que busca garantizar la constitucionalidad de la forma en la que los ciudadanos votan en las elecciones federales.

La legislación SAVE America (Salvar a Estados Unidos) consiste en exigir una prueba de ciudadanía, como un certificado de nacimiento o un pasaporte, al registrarse para votar y no bastaría, como hasta ahora, con marcar una casilla asegurando ser ciudadano.

También, habría que aportar una identificación oficial con fotografía y endurece las condiciones para registrarse por correo o vía digital.

La norma, que modifica la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, supone un endurecimiento de las leyes que siempre avalaron el sistema electoral estadounidense, que prevé sanciones civiles y penales para aquellos funcionarios que registren votantes sin la documentación exigida.

Trump: ¡No más elecciones amañadas!

La propuesta republicana ha sido criticada como es de suponer por los demócratas, al considerar que el sistema electoral estadounidense funciona bien y no requiere ninguna modificación. Pero la realidad dictamina lo contrario y las presidenciales de 2020 fueron el ejemplo claro de la falta de transparencia e irregularidades graves.

Los conservadores denuncian las artimañas ilegales que han utilizado los demócrtas durante décadas para apropiarse de votos de incluso inmigrantes ilegales o con permisos temporales. La propuesta ocurre de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, donde la extrema izquierda quiere arrebatar el control del Congreso al presidente Trump.

¿Cómo es posible que la izquierda radical pida hasta tres identificaciones en Nueva York para palear nieve y se nieguen a exigirlas para votar en elecciones federales? Es solo sentido común, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson.

La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de ley el 11 de febrero, pero para entrar en vigor necesita el visto bueno del Senado, donde los republicanos mantienen una estrecha mayoría de 53 legisladores, y después ser ratificada por el presidente de Estados Unidos.

El debate que empieza hoy en la Cámara Alta se augura largo y con pocas posibilidades de salir adelante, ya que se enfrenta al obstáculo del filibusterismo, es decir, se requieren 60 votos para superar cualquier bloqueo y la izquierda no quiere limitar su margen de juego y trampas similares en comicios anteriores.

El radicalismo en la izquierda

Contra todo sentido común y de legalidad, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que "ni un solo demócrata apoyará la ley. Es un proyecto radical. Y si los republicanos intentan perder tiempo con esta legislación aquí en el pleno, nos opondremos a ellos todo el tiempo que sea necesario".

La defensa de la ley ha sido desde hace semanas uno de los temas recurrentes de Trump y los conservadores por considerar que es vital la "supervivencia de la democracia en EEUU".

Este martes, antes de que empezara el debate en la Cámara Alta, señaló que "es una de las leyes más IMPORTANTES y TRASCENDENTALES en la historia del Congreso y de Estados Unidos. ¡NO MÁS ELECCIONES AMAÑADAS!".

El presidente Trump ha reiterado que no ratificará ninguna ley que salga del Congreso hasta que no se apruebe SAVE America.

FUENTE: Con información de EFE.