lunes 16  de  marzo 2026
CASA BLANCA

Jefa de gabinete de Trump diagnosticada con cáncer de mama

"¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!", subrayó el presidente Donald J. Trump sobre el diagnóstico a su jefa de gabinete, Susie Wiles, que fue detectado en una fase temprana

El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

ANNABELLE GORDON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su jefa de gabinete, Susie Wiles, había recibido un diagnóstico de cáncer de mama en una fase temprana, y aseguró que seguirá en ese puesto clave en su gobierno.

Primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, Wiles, de 68 años, ha recibido amplio reconocimiento por gestionar el segundo mandato de Trump.

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"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar", publicó Trump en su red Truth Social.

"¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!", subrayó.

Trump añadió que "durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz".

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte (...) ¡Pronto estará mejor que nunca!", aseguró el mandatario.

Wiles comenzó a trabajar para Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016. Trump, que la apodó "La Dama de Hielo", la ha llamado "la mujer más poderosa del mundo".

Aunque mantiene [un perfil bajo en público], en privado Wiles es una firme guardiana del acceso al mandatario. Su misión principal ha sido evitar las traiciones y los obstáculos por los que tuvo que atravesar Trump en su primer período en la Casa Blanca (2017-2021).

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