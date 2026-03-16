Jefa de gabinete de Trump diagnosticada con cáncer de mama

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su jefa de gabinete , Susie Wiles, había recibido un diagnóstico de cáncer de mama en una fase temprana, y aseguró que seguirá en ese puesto clave en su gobierno.

Primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca , Wiles, de 68 años, ha recibido amplio reconocimiento por gestionar el segundo mandato de Trump.

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"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar", publicó Trump en su red Truth Social.

"¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!", subrayó.

Trump añadió que "durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz".

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte (...) ¡Pronto estará mejor que nunca!", aseguró el mandatario.

Wiles comenzó a trabajar para Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016. Trump, que la apodó "La Dama de Hielo", la ha llamado "la mujer más poderosa del mundo".

Aunque mantiene [un perfil bajo en público], en privado Wiles es una firme guardiana del acceso al mandatario. Su misión principal ha sido evitar las traiciones y los obstáculos por los que tuvo que atravesar Trump en su primer período en la Casa Blanca (2017-2021).