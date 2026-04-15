miércoles 15  de  abril 2026
SENTENCIA

Jurado haya culpable a Ticketmaster de monopolio y cobros excesivos

El jurado consideró a Live Nation y Ticketmaster responsables de conductas anticompetitivas que perjudicaron a la industria musical e incluyeron el cobro excesivo a los consumidores

Boletos y cupones de Ticketmaster en una taquilla en San José, California

Boletos y cupones de Ticketmaster en una taquilla en San José, California

AP/ Paul Sakuma
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un jurado estadounidense determinó este miércoles que el gigante del entretenimiento Live Nation ejerció un monopolio a través de su empresa Ticketmaster, violando las leyes federales y estatales, según el fiscal general de California.

El veredicto, que podría tener profundas repercusiones en el mundo de los conciertos, se conoció tras cuatro días de deliberaciones. Las sanciones podrían incluir la separación de Live Nation y Ticketmaster.

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El jurado consideró a Live Nation y Ticketmaster responsables de conductas anticompetitivas que perjudicaron a la industria musical e incluyeron el cobro excesivo a los consumidores, de acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta.

"Durante demasiado tiempo, Live Nation y Ticketmaster se han aprovechado de los fans y los artistas aumentando los precios de las entradas.

Monopolio y abuso a consumidores

"Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición compuesta tanto por estados rojos (republicanos) como azules (demócratas) que entendieron que teníamos que unirnos para proteger a nuestros consumidores, negocios y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation", dijo Bonta.

El juez Arun Subramaniam debe determinar los daños monetarios que impondrá a Live Nation, además de medidas destinadas a evitar que abuse de su poder en el mercado de entradas para eventos en vivo.

Las acciones de Live Nation cerraron la sesión del miércoles con una caída del 6,29% en la Bolsa de Nueva York.

Consultados por la AFP, Ticketmaster y Live Nation, que puede apelar la resolución, declinaron hacer comentarios.

En 2010, Live Nation adquirió Ticketmaster con la aprobación del Departamento de Justicia, y desde entonces ha sido acusada de abuso de posición dominante.

La presión se intensificó en 2022, cuando el sitio web de Ticketmaster colapsó durante la venta de entradas para la gira mundial de la cantante Taylor Swift, lo que provocó una ola de indignación pública en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.

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