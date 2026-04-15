miércoles 15  de  abril 2026
LA BOLSA

Indicadores en Wall Street registran récords ante posibilidad de paz en Medio Oriente

El índice tecnológico Nasdaq en Wall Street subió 1,59%, hasta los 24.016,02 puntos y superó su máximo de cierre anterior de octubre de 2025. El ampliado S&P 500 también alcanzó un nuevo máximo de 7.022,95 puntos (+1,18%) al cierre.

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

ANGELA WEISS/ AFP
Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico el miércoles en la Bolsa de Nueva York, el primero desde enero, gracias a la posibilidad de una desescalada entre Washington y Teherán.

Horas antes del cierre, el índice subía un 0,60% hasta los 7.009,38 puntos. Su último máximo se había registrado el 28 de enero, cuando llegó a 7.002,28 puntos.

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Al cierre, el índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió 1,59%, hasta los 24.016,02 puntos, superando su máximo de cierre anterior de octubre de 2025.

El índice ampliado S&P 500 también alcanzó un nuevo máximo de 7.022,95 puntos (+1,18%) al cierre.

Solo el Dow Jones Industrial Average cerró con una ligera caída de 0,15%.

Desde principios de semana reina en Wall Street una ola de optimismo, con inversores apostando por una posible distensión entre Estados Unidos e Irán.

Tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán el pasado fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que podrían celebrarse nuevas negociaciones "en los próximos dos días".

También declaró que la guerra con Irán estaba "prácticamente terminada" durante una entrevista en Fox News, afirmando que las autoridades iraníes "realmente desean llegar a un acuerdo".

Ante estos acontecimientos, algunos inversores, incluidos los fondos de cobertura, "consideran necesario regresar al mercado y aumentar nuevamente su exposición al riesgo", declaró el martes a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Sin embargo, "la situación geopolítica sigue siendo compleja, ya que Teherán se había negado a aceptar los puntos propuestos por Washington", señaló José Torres, de Interactive Brokers.

Este estratégico paso marítimo, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, fue casi paralizado por Teherán desde los primeros ataques israelíes-estadounidenses de finales de febrero.

FUENTE: Con información de AFP.

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