martes 14  de  abril 2026
Guerra

EEUU mantiene "máxima presión" sobre Teherán, no extenderá el levantamiento de sanciones al crudo iraní

"La autorización a corto plazo que permite la venta del petróleo iraní ya varado en el mar está a punto de expirar en unos días y no será renovada", dijo el Departamento del Tesoro

Foto de archivo de un buque iraní anclado en un puerto de Venezuela.

Foto de archivo de un buque iraní anclado en un puerto de Venezuela.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló este martes que no tiene previsto renovar la flexibilización temporal de las sanciones al petróleo iraní, que tenía como objetivo aliviar el impacto de la guerra.

La autorización inicial permitió el envío y venta de crudo iraní y otros productos petrolíferos cargados en buques antes del 20 de marzo. Esto debía extenderse hasta el 19 de abril.

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"La autorización a corto plazo que permite la venta del petróleo iraní ya varado en el mar está a punto de expirar en unos días y no será renovada", dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Washington agregó que mantiene "máxima presión" sobre Teherán.

La flexibilización fue parte de una serie de acciones del gobierno de Donald Trump para contener el aumento de los precios de la energía tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, e incluía una medida similar de las sanciones al petróleo ruso transportado por mar.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán bloqueó el tránsito de buques por el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Si bien Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas, las recientes conversaciones de paz en Pakistán no lograron un avance.

Luego de la fallida negociación, el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de los puertos iraníes para aumentar la presión sobre Teherán.

FUENTE: Con información de AFP

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