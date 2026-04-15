miércoles 15  de  abril 2026
LA BOLSA

Wall Street abre al alza, atenta a la situación geopolítica

En los primeros intercambios tras la apertura de Wall Street, el índice Dow Jones subía un 0,26%, el Nasdaq ganaba un 0,17% y el S&P 500, un 0,15%

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió levemente al alza el miércoles, tras un inicio de semana con fuertes avances impulsada por las esperanzas de paz en Oriente Medio.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones subía un 0,26%, el Nasdaq ganaba un 0,17% y el S&P 500, un 0,15%.

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La Bolsa de Nueva York cerró el martes con una clara subida, impulsada por la esperanza de que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El Dow Jones subió un 0,66 %, el Nasdaq avanzó un 1,96 % y el S&P 500 ganó un 1,18 %.

"El optimismo crece ante una posible reanudación próxima de las negociaciones entre Washington y Teherán (...), lo que reaviva el entusiasmo de los mercados", dice José Torres, de Interactive BRokes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo, a cualquier precio".

Y un alto funcionario de Pakistán le dijo a la AFP el martes que hay "esfuerzos para llevar a ambas partes de vuelta a la mesa de negociación. Agregó que "la reunión podría ocurrir muy pronto".

A su vez, Israel y Líbano iniciaron una ronda de conversaciones directas en Washington el martes, la primera de su tipo desde 1993.

Ante estos desarrollos, algunos inversores "sienten que es necesario regresar al mercado y aumentar de nuevo su exposición al riesgo", dijo Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

FUENTE: Con información de AFP.

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