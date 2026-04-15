miércoles 15  de  abril 2026
EEUU

Revés para demócratas: Senado rechaza resolución para impedir que Trump ordene nuevos ataques contra Irán

No es la primera vez que el Senado rechaza una resolución sobre la guerra de Irán, ya que le pasado 4 de marzo sucedió lo mismo, y un día después se repitió la negativa en el Cámara de Representantes

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución para impedir que el presidente, Donald Trump, pueda ordenar nuevos ataques a Irán sin la previa autorización del Congreso.

La votación en la Cámara Alta, donde los republicanos tienen mayoría, fracasó por 47 votos contra 52.

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El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, se unió a los demócratas para apoyar la resolución; el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, votó en contra y el senador Jim Justice, republicano por Virginia Occidental, no votó.

La iniciativa, impulsada por la oposición demócrata, buscaba invocar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para iniciar hostilidades en otro país.

No es la primera vez que el Senado rechaza una resolución sobre la guerra de Irán, ya que le pasado 4 de marzo sucedió lo mismo, y un día después se repitió la negativa en el Cámara de Representantes.

Los legisladores republicanos están muy lejos de apoyar las resoluciones de los demócratas.

Demócratas en campaña para frenar la guerra

Representantes demócratas, por su parte, mantienen su estrategia de ofensiva contra la guerra en Irán y de forzar a los republicanos a definirse, ya que cada semana presentarán en el Senado una resolución de poderes de guerra para frenar la ofensiva de Trump, mientras continúe abierta la operación en Medio Oriente.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine encabeza la propuesta sobre una guerra que a su criterio es "ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias", según su opinión, pero la ley le permite al presidente actuar en un plazo que no supere los 60 días.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 defiende la necesidad de que cualquier intervención militar en el exterior requiera la autorización del Congreso.

También exige que los presidentes retiren las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto no autorizado por el Congreso en un plazo de 60 días, prorrogables por 30 días si el presidente certifica ante la Cámara que se trata de una "necesidad militar ineludible".

Carrera contra el tiempo

Poco después de que comenzara la guerra, Trump predijo que terminaría en cuatro o cinco semanas, pero ahora los legisladores se enfrentan al plazo legal de 60 días, que vence el próximo 1 de mayo.

Este miércoles el mandatario aseguró que la guerra está "muy cerca de terminar" en una entrevista con Fox Business, mientras sigue vigente el bloqueo naval que impuso a Irán en el estrecho de Ormuz y envía miles de soldados más a Oriente Medio.

FUENTE: Con información de EFE

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