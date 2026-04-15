miércoles 15  de  abril 2026
CASA BLANCA

Descartan segunda ronda de contactos entre Irán y EEUU para el fin de semana

El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó hoy a Teherán para entregar un mensaje del gobierno de EEUU al régimen iraní

Bombardero estadounidense&nbsp; B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní.&nbsp;&nbsp;

Bombardero estadounidense  B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní.  

JUSTIN TALLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos quedó descartada para el fin de semana, confirmó una fuente con conocimiento directo

Pese a la mediación paquistaní, las partes no han logrado fijar todavía una fecha para retomar el diálogo iniciado el pasado fin de semana. "No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada", precisó la fuente.

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Según la misma fuente, Islamabad es la opción principal para albergar la cita, aunque Ginebra se mantiene bajo consideración como alternativa técnica. "Pakistán se encuentra como mediador principal y está presionando para una segunda ronda", añadió.

Como parte de estas gestiones, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó hoy a Teherán para entregar un mensaje del gobierno de EEUU al régimen iraní. La misión de Munir busca desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear para facilitar la convocatoria de la reunión.

El esfuerzo diplomático de Islamabad, que incluye una gira regional del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, por el Golfo y Turquía, trata de asegurar un acuerdo antes de que la tregua en el Estrecho de Ormuz expire el próximo 22 de abril.

"La situación sigue siendo fluida; ambas partes están todavía muy alejadas en los temas centrales", advirtió la fuente consultada.

Por el momento, la falta de consenso sobre la sede y el calendario mantiene la negociación en una fase de consultas indirectas a través de la delegación militar paquistaní.

FUENTE: Con información de AFP.

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