Florida podría retrasar rediseño de distritos al Congreso impulsado por DeSantis

MIAMI.– El gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que la sesión especial convocada para redibujar los distritos congresionales del estado, prevista inicialmente para comenzar el lunes 20 de abril, podría retrasarse, aunque señaló que los legisladores podrían reunirse “de alguna manera”.

“Es posible que se puedan hacer algunos ajustes, pero no se puede ir mucho más allá”, dijo DeSantis durante una ceremonia en Tallahassee en la que anunció la inauguración del Aeropuerto Internacional Bobby Bowden en la capital estatal.

Sesión especial en Florida

El pasado mes de enero, el gobernador anunció la convocatoria de esta sesión especial para abordar el rediseño de los mapas congresionales del estado entre el 20 y el 24 de abril, con cierre previsto a las 11:59 p. m. Durante ese período, los legisladores podrían considerar propuestas relacionadas con la delimitación de distritos y la asignación de fondos para eventuales litigios.

Sin embargo, DeSantis no aclaró si presentará un mapa para que los legisladores trabajen durante la sesión. Tampoco la Cámara de Representantes ni el Senado de Florida, ambos con mayoría republicana, han elaborado propuestas propias, a la espera de la iniciativa del gobernador.

En 2022, DeSantis vetó un mapa distrital propuesto por la legislatura y forzó la actual configuración, que consolidó la ventaja republicana en el estado.

Reconfiguración de los mapas al Congreso

Aunque algunos republicanos han sugerido que su partido podría ganar hasta cinco escaños adicionales con un nuevo rediseño, otros han expresado preocupación de que una manipulación electoral en un estado donde ya tienen amplia mayoría pueda terminar beneficiando a los demócratas, especialmente en un contexto de elecciones de medio término. Actualmente, de los 28 escaños de Florida en la Cámara federal, 20 están ocupados por republicanos.

Posible causa del retraso

Algunos analistas especulan que el posible cambio de calendario podría estar relacionado con el resultado de un referéndum en Virginia previsto para la próxima semana, que podría otorgar hasta cuatro escaños adicionales a los demócratas. No obstante, DeSantis rechazó esta teoría y atribuyó el posible retraso al estancamiento presupuestario entre la Cámara de Representantes y el Senado de Florida.

Para muchos republicanos, Florida representa una de las últimas oportunidades para rediseñar el mapa electoral antes de las elecciones de noviembre.

Cada diez años, tras el censo

Tradicionalmente, el redibujo de distritos se realiza tras la publicación de los datos del censo cada diez años, cuando los cambios poblacionales justifican ajustes en la representación. Las redistribuciones a mitad de década suelen ocurrir únicamente por orden judicial, cuando se detectan irregularidades en los mapas electorales.

En Florida, como en el resto del país, este proceso suele llevarse a cabo al inicio de la década y no en medio del ciclo electoral.

Estrategia de Trump

La iniciativa de rediseñar los distritos en el estado también se alinea con la estrategia del presidente Donald J. Trump de reconfigurar mapas electorales en estados controlados por republicanos, con el objetivo de ampliar su representación en las elecciones de medio término y mantener el control de la Cámara de Representantes.

Actualmente, la Cámara federal cuenta con 219 legisladores republicanos, 213 demócratas y tres vacantes. En el Senado, los republicanos tienen 53 escaños, los demócratas 45 y los independientes dos.

Un dato histórico relevante es que, en las últimas 20 elecciones de medio término desde 1938, el partido del presidente en funciones ha perdido escaños en la Cámara de Representantes.

Se espera que los legisladores de Florida se reúnan algún día de la próxima semana para iniciar la sesión especial que debió comenzar el lunes 20 de abril, en la que los republicanos aspiran redibujar los distritos para retener o aumentar los 20 escaños que ahora ocupan de los 28 posibles.

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