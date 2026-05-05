La venta de casas nuevas en EEUU aumenta en febrero y marzo

La compraventa de viviendas en Estados Unidos ha comenzado a despuntar desde el 2025 con la nueva administración del presidente Donald J. Trump.

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron en febrero y marzo más de lo previsto por especialistas, según los datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

En febrero se vendieron 635.000 viviendas nuevas en tasa anualizada —estimación del número total de ventas en un año según el ritmo observado en ese mes—, lo que supone un aumento del 8,9% con respecto al primer mes del año.

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En marzo la ventas alcanzaron las 682.000 en tasa anualizada, lo que supone un aumento del 7,4% respecto a febrero y del 3,3% en un año.

En ambos casos, el resultado es ligeramente mejor de lo previsto por los analistas, que anticipaban 631.000 y 660.000 casas nuevas vendidas en tasa anualizada, según un promedio de analistas publicado por MarketWatch.

El precio medio de venta en marzo fue de 503.100 dólares, un 3,4% menos que en febrero y un 1,2% menos que hace un año.

El mercado inmobiliario estadounidense sufre los altos niveles de intereses hipotecarios.

FUENTE: Con información de AFP.