Megatormenta de nieve y hielo amenaza a gran parte de EEUU

Varios estados de Estados Unidos se declararon en emergencia ante esta ola ártica que, según los pronósticos, avanza desde la costa de California por gran parte del territorio continental

La tormenta invernal avanza desde California hasta el resto del territorio continental de Estados Unidos.

La tormenta invernal avanza desde California hasta el resto del territorio continental de Estados Unidos.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una gran tormenta invernal amenaza con cubrir gran parte de Estados Unidos con una peligrosa mezcla de lluvia helada y fuertes nevadas, y generar condiciones "catastróficas" en zonas donde habitan unas 160 millones de personas.

Varios estados de Estados Unidos se declararon en emergencia ante esta ola ártica que, según los pronósticos, avanza desde la costa de California por gran parte del territorio continental, cubriendo el centro del país, incluyendo las Montañas Rocosas y las Llanuras.

Podría provocar una "acumulación catastrófica de hielo", según el Servicio Meteorológico Nacional, y resultar en "cortes de energía prolongados, daños extensos a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables".

De acuerdo con el meteorólogo Ryan Maue, "los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos", pero muchas veces el alarmismo supera la realidad.

"Piensen adónde pueden ir, qué pueden hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir la próxima semana. No es una exageración ni una broma", dijo.

Pidió a la gente prepararse para temperaturas inferiores a -18ºC.

Más de 1.500 vuelos de fin de semana ya habían sido cancelados, según el rastreador Flightaware, incluyendo muchos en Texas.

En este estado del sur del país, muchos recuerdan la calamidad que generó una tormenta similar en febrero de 2021, con más de 200 muertes relacionadas con hipotermia, intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y accidentes.

Las autoridades texanas prometieron que la red eléctrica, que falló masivamente durante aquella tormenta hace cinco años y dejó a millones sin electricidad, estaba preparada esta vez.

Su gobernador, Greg Abbott, dijo el jueves que "no hay ninguna expectativa de que se produzca un corte de energía en la red eléctrica", la cual, según él, "es totalmente capaz de gestionar esta tormenta invernal".

El frío extremo

Tras esa experiencia, en Houston, la ciudad más poblada del estado, se han habilitado 12 refugios.

"No digo que esta vaya a ser la tormenta invernal del 2021, pero debemos prepararnos como si fuera a ser la tormenta invernal de 2021", dijo Brian Mason, coordinador de la Oficina de Gestión de Emergencias de Houston.

"Esta vez tengo un generador y estoy listo, tengo suficiente reserva, provisiones, todo. No creo que vaya a ser tan malo como hace cinco años. No puede ser", sostuvo Clinton Moore, de 63 años, tras abastecerse de agua en un supermercado en el norte de Houston.

En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre el frío extremo que podría hacer peligroso transitar brevemente al aire libre.

"Cinco o seis minutos al aire libre podrían ser literalmente peligrosos para la salud (...) la hipotermia y la congelación pueden aparecer rápidamente", comentó.

Hochul informó que el estado tiene activados a miles de trabajadores de servicios públicos, quitanieves y equipos de emergencia para mantener las carreteras despejadas, restablecer el suministro eléctrico y proteger a personas en riesgo.

