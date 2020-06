Dirigido por el fundador John Meadow, LDV Hospitality será el encargado de las comidas y bebidas dentro de Natiivo Social, así como del diseño conceptual, la estética, el entretenimiento y otros programas especiales.

"Estamos encantados de trabajar con un viejo amigo, John Meadow, y el equipo de Hospitalidad LDV en este emocionante y exclusivo concepto social", dijo Keith Menin, empresario de hospitalidad y desarrollador de Natiivo Miami™.

La compañía tiene una sólida reputación en la creación de experiencias únicas en restaurantes y tabernas, y cuenta con una cartera de más de 26 restaurantes y bares en más de nueve ciudades. Keith Menin y LDV Hospitality han trabajado juntos en varios proyectos exitosos en Miami, The Gale Hotel, The Regent Cocktail Club, Dolce Italian y muchos más.

"Esto no es solo una amenidad única para nuestros residentes de Natiivo en Miami, sino un estilo de vida élite. Natiivo Social realmente activa la mentalidad de 'comer, trabajar, vivir y jugar juntos' que hemos fomentado para estos espacios residenciales, de hospitalidad y de oficinas", agregó Menin.

Los miembros de Natiivo Social podrán disfrutar de una dinámica lista de programación, que incluye cine, música en vivo y actuaciones artísticas en torno a un repertorio cultural relevante con talento local e internacional.

Junto a "bebidas, cenas y trabajo", el club tendrá múltiples lugares para encuentros, que incluyen un salón de medios, otro para espectáculos y actividades en vivo; un salón de juegos y espacios adicionales para eventos programados. Natiivo Social también incluirá "The Porch", un sitio al aire libre con vistas al horizonte de Miami, donde los miembros podrán disfrutar del café de la mañana o de los cocteles en la noche.

Los clientes tienen a su disposición "The Work on 8th": 10.000 pies cuadrados de espacio de trabajo y oficina, con un área de presentación en un anfiteatro para compartir sus proyectos, espacios de trabajo abiertos, oficinas privadas, salas de conferencias con capacidad de video, cabinas telefónicas, salas de presentación y más.

"The Splash on 9th" será un retiro de 16.000 pies cuadrados junto a una piscina estilo resort, cabañas, terraza, bar de cabañas y servicio de comida y bebida, al tiempo que "The Fit on 10th" tendrá un centro de salud y fitness de 18.000 pies cuadrados con equipos de cardio, estudio de pilates, ring de boxeo, una exclusiva terraza de entrenamiento al aire libre con pista para trotar y equipos CrossFit, vestuario para miembros, vapor, sauna, spa y salas de tratamiento facial y corporal.

Desarrollado por Sixth Street Miami Partners LLC, Natiivo Miami tendrá 51 pisos de altura con 412 residencias en venta y 192 con licencia de hotel en el 159 NE 6 ST, Miami.

