jueves 2  de  octubre 2025
VALORES CONSERVADORES

Musk se suma a defensa de Charlie Kirk: "¡Cancelen Netflix!"

La campaña conservadora se centra en la serie "Dead End: Paranormal Park", cuyo creador, Hamish Steele, hizo comentarios muy ofensivos sobre Charlie Kirk, un líder de derecha asesinado por un extremista de izquierda el 10 de septiembre

El multimillonario Elon Musk y su hijo montado sobre sus hombros durante su visita hace semanas al Capitolio en Washington.

ANNA MONNEYMARKER/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El propietario de Tesla, entre otras compañías, Elon Musk, se sumó a la campaña iniciada por la cuenta conservadora Libs of TikTok contra Netflix por sus políticas de diversidad e instó a los usuarios del servicio de streaming a cancelar su suscripción.

La campaña conservadora se centra en la serie "Dead End: Paranormal Park", cuyo creador, Hamish Steele, hizo comentarios extremadamente ofensivos sobre Charlie Kirk, un líder de derecha asesinado por un extremista de izquierda el 10 de septiembre

Las acciones de Netflix cayeron un 2% el miércoles, y el jueves registraba otra caída del 2% en Wall Street.

"¡Cancelen Netflix!", escribió Musk en una publicación en su red social X, citando una publicación de Libs of TikTok.

Esa publicación incluía capturas de pantalla de un informe de Netflix que celebraba haber aumentado el número de directores y actores protagonistas no blancos en sus programas.

En un posteo posterior, Musk instó a sus seguidores a "cancelar Netflix por el bien de sus hijos".

Musk, la persona más rica del mundo, tiene una conexión personal con la temática transgénero.

Su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declaró públicamente transgénero en 2022 y cambió legalmente su nombre e identidad de género.

El magnate afirmó que su hija fue "destruida" por la "ideología progresista" que se le inculcó en una escuela de élite en California.

FUENTE: Con información de AFP.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

