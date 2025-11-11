Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025.

MIAMI . — En una conferencia de prensa realizada este martes en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el parlamentario ucraniano Maryan Zablotsky, junto a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, anunció un gesto humanitario simultáneo entre Ucrania y el gobierno de La Habana.

El panel estuvo integrado por Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana; Julian Ovidio, de la Unión del Partido Latinoamericano; Dragos Dolanescu, del Frente Hemisferio por la Libertad; y René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

REPORTAJE Del desastre del huracán Melissa en Cuba a la maquiavélica acusación contra el ex ministro Gil

CAOS Crisis en oriente de Cuba, daños de Melissa superan capacidad del régimen

Zablotsky explicó que Ucrania está dispuesta a liberar a cuatro mercenarios capturados mientras combatían junto al ejército ruso, así como a entregar los cuerpos de 41 fallecidos en el frente, para que sus familias puedan darles santa sepultura en Cuba, a cambio de la excarcelación de 19 presos políticos.

“Queremos que el régimen castrista considere este anuncio. Aquí hay dos opciones: esta o que el gobierno ruso nos dé presos ucranianos y nosotros le entregamos los que están allí”, explicó Zablotsky. “Sabemos que los prisioneros de guerra ucranianos están siendo torturados y maltratados por los rusos, no los tratan como nosotros.”

El funcionario destacó que en ninguno de los canjes realizados con Rusia desde el inicio de la invasión se ha pedido por combatientes extranjeros y, como alternativa, Kiev plantea a La Habana este gesto humanitario directo.

“Nosotros podemos excarcelar a los mercenarios si hay un gesto simultáneo de excarcelar a presos políticos”, afirmó.

Asimismo, subrayó la preocupación por las condiciones de los prisioneros en la isla, en contraste con las condiciones en el trato que reciben los mercenarios en Ucrania.

“Hemos estado conversando con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y es un horror saber las condiciones en las cuales se encuentran los presos políticos en Cuba”.

Sobre los fallecidos, precisó:

“Hay cientos de muertos. Hemos identificado 41 cuerpos. Solo podemos seguir identificando los cuerpos e informarles a las familias qué ha pasado con estos hombres que han muerto peleando contra Ucrania”. “Hay cientos de muertos. Hemos identificado 41 cuerpos. Solo podemos seguir identificando los cuerpos e informarles a las familias qué ha pasado con estos hombres que han muerto peleando contra Ucrania”.

Durante el encuentro, Orlando Gutiérrez resaltó la trascendencia del anuncio:

“El mensaje que ha enviado Ucrania, que ha enviado la comunidad de derechos humanos y la Asamblea de la Resistencia Cubana, es que están dispuestos, dado su nivel ético e integridad, a una gestión humanitaria simultánea: ellos excarcelan a cuatro cubanos presos por ir a agredir a Ucrania, están dispuestos a devolver los cuerpos de los fallecidos, y piden que el régimen comunista excarcele a los presos políticos propuestos por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.”

Consultado sobre la posible respuesta de La Habana, Gutiérrez manifestó:

“Yo no sé cómo va a responder el régimen comunista. Hay un ofrecimiento limpio, transparente sobre la mesa. Lo que sí sé es que, de este punto en adelante, si hay personas presas en Ucrania por mercenarismo o fallecidos en suelo ucraniano por pelear en una guerra injusta, no es culpa de Ucrania, es culpa del régimen comunista de Cuba”.

El anuncio fue hecho público este martes en Miami, y se espera la reacción del régimen, que no mantiene relaciones diplomáticas con Ucrania.

Mercenarios capturados en Ucrania

1. Frank Darío Jaerosai Manfugas

2. Ernesto Michel Pérez Albelaes

3. Yusnel González Tuercos

4. Cuarto mercenario: capturado hace 2 días; identidad no confirmada

Fallecidos identificados

1. Eduardo Montero Martynes

2. Lázaro Rafael Martynes Sanches

3. Dyas Yansyel Morekhon

4. Luys Ankhel Rodryhes Lopes

5. Yvan Hay Kamacho

6. Errera Raibel Palasyo

7. Pedro Antonyo Ortys Harsyia

8. Ysmael Saes Homes

9. Rodryhes Lázaro Aramys Peres

10. Dyas Reiner Peres

11. Ernandes Lázaro Sunyha

12. Raúl Alemán Morales

13. Enandys Rodryhes De Los Santos

14. Lester Mora Pychardo

15. Ahylar Aleksei Aldana

16. Reies Yysmel Dehes

17. Honsales Khorkhe Luys Torres

18. Maikel Markes Lopys

19. Maikel Khose Baro Harsyia

20. Bárbaro Alberto Tyto De La Krus

21. Yoel Alsydes Peres Santesteban

22. Reies Reumerto Platsentsya

23. Valensyia Reineryo Duboy

24. Maryo Alberto Sespedes Peres

25. Kamylo Antonyo Ochoa Moreno

26. Osmany Lopes Martynes

27. Ankhel Luys Soneyra Lopes

28. Barryos Khuan Raúl Pedroso

29. Franko Sairon Chamyiso

30. Luys Antonyo Kabrera Peres

31. Andrui Peres Peres

32. Khorkhe Fransysko Khusto Nunes

33. Endy Olano Montano

34. Alfredo Borrero Leiva

35. Reinaldo Ysahyre Krus

36. Aleksandr Serheevych B’kov

37. Dyas Sesar Orestes Echavarrya

38. Ynokhosa Aizek Reyes

39. Tamaio Alekhandro Lopes

40. Maikel Aryas Mesa

41. Khose Duran Fonte

Presos políticos propuestos para liberación

1. Miguel Díaz Bauza, 81 años, 30 años de prisión + 8 de extensión; graves problemas de salud.

2. Ángel de Jesús Véliz Marcano, 6 años, encarcelado por protestar el 11J 2021.

3. Sayli Navarro Álvarez, activista de las Damas de Blanco, hija de Félix Navarro.

4. Félix Navarro, 72 años, detenido por la Primavera Negra y protestas del 11J 2021; estado de salud grave.

5. Rolando Yusef Pérez Morera, 8 años; riesgo por neumonía, desnutrición y falta de medicamentos.

6. Sissi Abascal Zamora, 6 años, Damas de Blanco.

7. Yeris Curbelo Aguilera, periodista independiente, 2 años por cubrir protestas del 6 de mayo de 2023.

8. María Cristina Garrido, 7 años, activista en Mayabeque.

9. Francisco Rangel Manzano, 6 años, 64 años, problemas cardíacos.

10. Lizandra Góngora, madre de 5 hijos, 14 años, estado de salud muy grave.

11. Virgilio Mantilla Arango, activista político, pendiente de condena desde el 17 de octubre.

12. Donaida Pérez Paseiro, líder religiosa yoruba, 8 años.

13. Loreto Hernández García, líder religiosa yoruba, 7 años, hipertensión y problemas cardíacos.

14. Jordan Marrero Huerta, arrestado el 24 de abril de 2025, sin juicio ni sentencia.

15. Manuel Vázquez Licea, 6 años por protestas pacíficas del 11J 2021.

16. Alexis Borges Wilson, 59 años, 17 años de prisión.

17. Daniel Alfaro Frías, 9 años, activista campesino pacífico.

18. Luis Manuel Otero Alcántara, 37 años, 5 años de prisión, fundador del Movimiento San Isidro.

19. Maykel Osorbo, 41 años, 9 años de prisión, rapero y activista.