Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

Personas viajan en un camión durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santa Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía eléctrica de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una "falla en el sistema de transmisión".

SANTO DOMINGO - La Empresa de Transmisión de Electricidad de la República Dominicana (ETED) informó este martes sobre un apagón general que dejó sin suministro eléctrico a todo el país, tras una falla registrada en el sistema de transmisión.

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, la entidad explicó que el incidente se originó en las unidades ubicadas en San Pedro de Macorís y Quisqueya, al sureste del país, lo que afectó al resto de las plantas de generación y transmisión. “Un amplio equipo técnico trabaja para corregir el problema y restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó la empresa, que ofreció disculpas a la población por las molestias ocasionadas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echeverría, señaló que la interrupción se produjo cerca de la 1:20 de la tarde (hora local) y provocó la suspensión total del servicio eléctrico a nivel nacional. Según detalló, se activaron los equipos de emergencia de todas las entidades del sector y el Comité de Fallas inició una investigación para determinar las causas del incidente.

"Suspensión total"

El corte energético dejó sin servicio a la capital, Santo Domingo, y afectó el funcionamiento del transporte público. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la línea 1 del teleférico, quedaron fuera de operación. Los pasajeros que se encontraban dentro de los vagones fueron evacuados mediante protocolos de emergencia.

Medios locales reportaron escenas de usuarios caminando por los rieles tras la paralización de los trenes, mientras en redes sociales miles de ciudadanos informaban de apagones en distintas regiones del país. Aunque algunos servicios de internet y electricidad permanecieron activos, gran parte del territorio quedó a oscuras.

En las últimas semanas, diferentes zonas de República Dominicana han sufrido apagones prolongados, de hasta diez horas, lo que ha generado creciente malestar ciudadano. Según el presidente del Consejo de Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, las interrupciones del servicio se deben a fallas de mantenimiento, averías, conexiones ilegales y altos niveles de morosidad entre los usuarios.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press