martes 11  de  noviembre 2025
Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

"Será un día histórico para la democracia de la región, ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela", expresó María Corina Machado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.

 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que aceptó la invitación personal de la líder opositora venezolana María Corina Machado para acompañarla en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, que se celebrará en Oslo, Noruega.

“Gracias, María Corina, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente. Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, expresó Noboa en su cuenta oficial de X, al destacar la trascendencia del reconocimiento otorgado a la dirigente venezolana.

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos
María Corina Machado, Caracas 09 de enero 2025. 
DEMOCRACIA

María Corina Machado vislumbra la "reconstrucción democrática" de Venezuela
"Reconocimiento"

Machado fue seleccionada por el Comité Nobel noruego por su papel en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su esfuerzo constante por impulsar una transición pacífica hacia la democracia tras años de dictadura.

En respuesta al mensaje del mandatario ecuatoriano, Machado expresó su gratitud en su red social X: “Estimado Presidente @danielnoboaok, en nombre de los venezolanos, le agradezco este sentido testimonio en reconocimiento a la gesta heroica del Bravo Pueblo. Será un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela”.

Respaldo regional

Noboa ya había elogiado a la líder opositora en octubre, cuando se anunció su galardón, asegurando que “las voces valientes se imponen sobre el ruido”.

La presencia del jefe de Estado ecuatoriano en la ceremonia refuerza el respaldo regional hacia la causa democrática venezolana, mientras Machado se prepara para recibir el máximo reconocimiento mundial a la paz.

El evento también coincidirá con la reciente distinción al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien fue galardonado con el Premio Milton Friedman International 2025 por su liderazgo y compromiso con la libertad.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
IMPACTO ECONÓMICO

DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada

Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs

