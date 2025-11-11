Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.

QUITO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , anunció que aceptó la invitación personal de la líder opositora venezolana María Corina Machado para acompañarla en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 , que se celebrará en Oslo, Noruega.

“Gracias, María Corina, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente. Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, expresó Noboa en su cuenta oficial de X, al destacar la trascendencia del reconocimiento otorgado a la dirigente venezolana.

Gracias, @MariaCorinaYA, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente.



Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá,…

"Reconocimiento"

Machado fue seleccionada por el Comité Nobel noruego por su papel en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su esfuerzo constante por impulsar una transición pacífica hacia la democracia tras años de dictadura.

En respuesta al mensaje del mandatario ecuatoriano, Machado expresó su gratitud en su red social X: “Estimado Presidente @danielnoboaok, en nombre de los venezolanos, le agradezco este sentido testimonio en reconocimiento a la gesta heroica del Bravo Pueblo. Será un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela”.

Estimado Presidente @danielnoboaok,

En nombre de los venezolanos, le agradezco este sentido testimonio en reconocimiento a la gesta heroica del Bravo Pueblo.



Será un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador…

Respaldo regional

Noboa ya había elogiado a la líder opositora en octubre, cuando se anunció su galardón, asegurando que “las voces valientes se imponen sobre el ruido”.

La presencia del jefe de Estado ecuatoriano en la ceremonia refuerza el respaldo regional hacia la causa democrática venezolana, mientras Machado se prepara para recibir el máximo reconocimiento mundial a la paz.

El evento también coincidirá con la reciente distinción al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien fue galardonado con el Premio Milton Friedman International 2025 por su liderazgo y compromiso con la libertad.

FUENTE: Con información de Redes Sociales