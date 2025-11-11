martes 11  de  noviembre 2025
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

El cese de comunicaciones de Colombia con Estados Unidos seguirá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe, señaló Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la fuerza pública suspender todo tipo de actividad de inteligencia como envío de comunicaciones y “otros tratos” con agencias de seguridad de los Estados Unidos.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, señaló el mandatario este martes 11 de noviembre a través de su cuenta en X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Petro evalúa abrir negociación con el Tren de Aragua, pese a que Trump la declaró organización terrorista
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara  
CONFLICTO

El país es visto como narcoestado por actuar de Petro

La nueva medida del gobierno colombiano, que refleja las tensiones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, ocurre en un contexto de confrontaciones entre los presidentes de ambos países, esto tras el despliegue de las fuerzas estadounidenses ordenado por el presidente Donald Trump desde hace meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/petrogustavo/status/1988393441999593891&partner=&hide_thread=false

Para el mandatario estadounidense, Petro "no hace nada" para combatir el creciente tráfico de drogas en su país.

Petro hizo el anuncio compartiendo una publicación de la periodista estadounidense Natasha Bertrand, en la que la reportera informó sobre la suspensión del envío de información de inteligencia del Reino Unido a EEUU.

“Según fuentes de CNN, el Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales”, señaló Bertrand.

Información del Reino Unido

Los funcionarios británicos consideran que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, de acuerdo con fuentes cercanas a CNN. La suspensión de las operaciones de inteligencia, según el medio estadounidense, comenzó hace más de un mes

Durante años, el Reino Unido ha ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas. Estas operaciones implicaron que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico.

FUENTE: Con información de W Radio/Revista Semana

