viernes 8  de  mayo 2026
EL REGRESO

Apple e Intel alcanzan acuerdo para fabricar chips en EEUU

El convenio representa una victoria estratégica para el presidente Donald J. Trump, que ha presionado para que las grandes tecnológicas estadounidenses produzcan en EEUU y reduzcan su dependencia de fabricantes extranjeros

Clientes en una tienda de Apple.

Clientes en una tienda de Apple.

AFP.
El presidente de Apple, Tim Cook, anuncia en la Oficina Oval en agosto de 2025 que el gigante de la tecnología invertirá 600.000 millones en los próximos cuatro años.

El presidente de Apple, Tim Cook, anuncia en la Oficina Oval en agosto de 2025 que el gigante de la tecnología invertirá 600.000 millones en los próximos cuatro años.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Apple e Intel alcanzaron un acuerdo preliminar para que este último produzca parte de los chips utilizados en los dispositivos de la compañía de la manzana mordida, según informó este viernes The Wall Street Journal.

El convenio representa una victoria estratégica para la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha presionado activamente para que las grandes tecnológicas estadounidenses trasladen su cadena de suministro a territorio nacional y reduzcan su dependencia de fabricantes extranjeros.

Lee además
El presidente de Apple, Tim Cook, anuncia en la Oficina Oval en agosto de 2025 que el gigante de la tecnología invertirá 600.000 millones en los próximos cuatro años.
Tecnología

Apple anuncia que Tim Cook deja la dirección ejecutiva de la empresa
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
Fútbol

Trump critica el alto precio de las entradas del Mundial 2026: “Yo no pagaría eso”

Esta operación se enmarca en la nueva etapa de Intel, en la que el Gobierno de EEUU posee una participación del 10% tras convertir el pasado verano cerca de 9.000 millones de dólares en subvenciones federales en acciones de la compañía.

Hasta ahora, Apple ha dependido de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) para la producción de sus procesadores de última generación.

Apple invierte en la producción en EEUU

Sin embargo, las limitaciones de suministro y la creciente demanda de chips para inteligencia artificial (IA) por parte de competidores como Nvidia mermaron la capacidad de negociación de Apple y su acceso a suministros suficientes.

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, reconoció recientemente dificultades para satisfacer la demanda de iPhones y ordenadores Mac, debido a la escasez de componentes avanzados, una situación que el acuerdo con Intel busca mitigar a largo plazo.

Para Intel, bajo la dirección ejecutiva de Lip-Bu Tan desde la primavera pasada, el contrato con Apple se suma a los ya firmados con Nvidia y SpaceX, alianzas que buscan devolver a la empresa estadounidense el liderazgo en el sector de la fundición, después de años de estancamiento frente a rivales como Samsung y la propia TSMC.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Intel registraron una fuerte subida el viernes de más de un 13 %, alcanzando un máximo histórico cercano a los 118 dólares por título.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump responsabiliza a los carteles mexicanos por la crisis del fentanilo en EEUU

Justicia solicita revocar ciudadanía de EEUU a exembajador condenado por espiar para Cuba

Corte Suprema de Virginia elimina mapa electoral favorable a demócratas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

EEUU mantiene misterios sobre existencia de OVNIS. La Patrulla Fronteriza liberó unos videos mostraron fenómenos no identificados, según reportes
VIDA FUERA DE LA TIERRA

El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
REVERSA

Publix prohíbe el porte abierto de armas en sus tiendas y limita el privilegio a agentes del orden

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

Avión de combate de EEUU alcanza un petrolero iraní a 8 de mayo de 2026.  
Guerra

EEUU anuncia que atacó dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.
Escalada del conflicto

Trump afirma que alto al fuego y negociaciones con Irán siguen en pie; EEUU mantiene bloqueo naval

Te puede interesar

El fiscal general interino Todd Blanche.
Desnaturalización

Departamento de Justicia inicia proceso para revocar la ciudadanía a 12 personas por graves delitos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU mantiene misterios sobre existencia de OVNIS. La Patrulla Fronteriza liberó unos videos mostraron fenómenos no identificados, según reportes
VIDA FUERA DE LA TIERRA

El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

Carmen Navas coloca flores en la tumba de su hijo, el preso político Víctor Quero Navas, en un cementerio de Caracas el 7 de mayo de 2026.
VENEZUELA

El senador Rick Scott afirma que EEUU debe "restituir" las sanciones contra Delcy Rodríguez

Manuel Rocha en su oficina en Steel Hector & Davis, en Miami, en enero de 2003. El exdiplomático estadounidense fue arrestado en 2023 acusado de ser un agente secreto de Cuba durante décadas. Antes de su arresto hubo muchas señales de alerta. 
ESPíA

Justicia solicita revocar ciudadanía de EEUU a exembajador condenado por espiar para Cuba

La actividad está programada para el próximo miércoles 13 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la 1776 NW 28th Street.
EMPLEO LOCAL

Miami impulsa feria laboral con vacantes en seguridad, turismo y servicios