Apple e Intel alcanzan acuerdo para fabricar chips en EEUU

El presidente de Apple, Tim Cook, anuncia en la Oficina Oval en agosto de 2025 que el gigante de la tecnología invertirá 600.000 millones en los próximos cuatro años.

Apple e Intel alcanzaron un acuerdo preliminar para que este último produzca parte de los chips utilizados en los dispositivos de la compañía de la manzana mordida, según informó este viernes The Wall Street Journal.

El convenio representa una victoria estratégica para la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha presionado activamente para que las grandes tecnológicas estadounidenses trasladen su cadena de suministro a territorio nacional y reduzcan su dependencia de fabricantes extranjeros.

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Esta operación se enmarca en la nueva etapa de Intel, en la que el Gobierno de EEUU posee una participación del 10% tras convertir el pasado verano cerca de 9.000 millones de dólares en subvenciones federales en acciones de la compañía.

Hasta ahora, Apple ha dependido de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) para la producción de sus procesadores de última generación.

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Sin embargo, las limitaciones de suministro y la creciente demanda de chips para inteligencia artificial (IA) por parte de competidores como Nvidia mermaron la capacidad de negociación de Apple y su acceso a suministros suficientes.

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, reconoció recientemente dificultades para satisfacer la demanda de iPhones y ordenadores Mac, debido a la escasez de componentes avanzados, una situación que el acuerdo con Intel busca mitigar a largo plazo.

Para Intel, bajo la dirección ejecutiva de Lip-Bu Tan desde la primavera pasada, el contrato con Apple se suma a los ya firmados con Nvidia y SpaceX, alianzas que buscan devolver a la empresa estadounidense el liderazgo en el sector de la fundición, después de años de estancamiento frente a rivales como Samsung y la propia TSMC.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Intel registraron una fuerte subida el viernes de más de un 13 %, alcanzando un máximo histórico cercano a los 118 dólares por título.

FUENTE: Con información de AFP.