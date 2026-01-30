Trump advierte que el régimen cubano "no podrá sobrevivir" tras aranceles a países que le envíen petróleo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó la noche del jueves que el régimen de Cuba “no podrá sobrevivir” tras la orden ejecutiva que impone aranceles a los países que vendan o entreguen petróleo a la isla.

“ Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir ”, dijo Trump ante preguntas de la prensa durante la presentación de un documental de la primera dama Melania Trump.

Consultado sobre si su Gobierno buscaba “ahogar” a la isla con estas nuevas sanciones, el presidente rechazó el término por considerarlo “muy duro”, aunque calificó a Cuba como una “nación en decadencia”.

“Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar”, afirmó Trump, subrayando que las medidas buscan acelerar cambios internos en la isla.

Orden ejecutiva para cortar el suministro energético

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de la firma de la orden ejecutiva que impone aranceles a los países que suministren crudo a la isla, una decisión dirigida a intensificar la presión económica sobre el régimen castrista.

La Casa Blanca considera que el deterioro de la situación energética cubana se agravó tras el corte en los envíos de petróleo venezolano, consecuencia directa —según Washington— del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro y su posterior extradición a Estados Unidos.

En el texto oficial, Trump justifica la medida bajo razones de seguridad nacional: “Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”.

La administración estadounidense sostiene que la interrupción del suministro proveniente de Venezuela y los nuevos aranceles a terceros países podría desencadenar un cambio de régimen en Cuba, cuya economía depende fuertemente de la importación de crudo y combustibles refinados.

Vínculos con organizaciones terroristas

La orden ejecutiva también alude a la presencia en Cuba de instalaciones militares y de inteligencia de países considerados adversarios de Estados Unidos. En particular, Washington señala la existencia de “la mayor instalación de inteligencia rusa fuera de su territorio”, dedicada a recolectar información sensible estadounidense.

Asimismo, acusa a La Habana de “brindar refugio y apoyo” a organizaciones designadas como terroristas, entre ellas Hezbolá y Hamás, además de mantener cooperación estratégica con China e Irán.

El documento afirma: “Cuba crea un entorno seguro para que estos grupos establezcan vínculos económicos, culturales y de seguridad en la región”.

La dictadura cubana respondió calificando la intervención estadounidense en Venezuela como un “acto de terrorismo” y advirtió que no aceptará “intimidaciones ni amenazas”. También aseguró que cualquier diálogo con Washington deberá basarse en “igualdad y respeto”.

A pesar de la retórica desafiante, el régimen dejó abierta la puerta a una eventual negociación, aunque descartó hacerlo bajo lo que describen como “coerción”.

La estrategia de Washington: máxima presión

La orden instruye al secretario de Comercio a determinar si un país entrega petróleo a Cuba, incluso a través de intermediarios. Una vez establecido ese punto, el secretario de Estado decidirá —en coordinación con otras agencias— si corresponde aplicar un arancel adicional y en qué magnitud. La decisión final quedará en manos del presidente Trump.

El mandatario también se reservó la capacidad de ajustar o suspender las medidas si el régimen cubano o los países implicados realizan “cambios significativos” que reduzcan la amenaza a la seguridad nacional.

Trump ha reiterado que el régimen de Díaz-Canel atraviesa una crisis sin precedentes agravada por la pérdida del petróleo venezolano. Para Washington, ese debilitamiento energético constituye un factor decisivo para acelerar el colapso.

El mandatario ya había señalado que desde el ataque estadounidense contra Venezuela del 3 de enero, que terminó con la captura de Maduro y Cilia Flores, el régimen cubano “tiene los días contados”.

La Casa Blanca sostiene que la presión combinada —arancelaria, energética y diplomática— busca limitar la capacidad de La Habana para sostener estructuras internas de control y alianzas que consideran una amenaza para la región.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Infobae