Precios del petróleo se moderan ante anuncio de agencia de energía

Los precios del petróleo bajaron el lunes ante la perspectiva de una liberación de las reservas estratégicas de crudo mayor de lo previsto y la esperanza de una mejora en el tráfico en el estrecho de Ormuz.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se declaró dispuesta a liberar más reservas estratégicas de oro negro "si fuera necesario", tras la decisión anunciada el miércoles de poner en el mercado 400 millones de barriles.

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El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, aseguró que la primera andanada anunciada por la AIE la semana pasada había tenido "un efecto tranquilizador en los mercados".

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, para entrega en abril, cayó un 5,28% hasta los 93,50 dólares.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, perdió un 2,84% hasta los 100,21 dólares.

"Los mercados parecen expresar alivio (...) tras el paso exitoso de varios petroleros por el estrecho de Ormuz este fin de semana", señalan los analistas de Scotiabank.

Uno de ellos en particular acaparó la atención de los expertos. Se trata de un buque no iraní, con bandera paquistaní, que atravesó el domingo el corredor estratégico manteniendo encendido su sistema de rastreo, según los datos del portal especializado MarineTraffic.

Alianza para garantizar el tráfico por el Estrecho de Ormuz

Esto "permite suponer que ciertas cargas podrían beneficiarse de un derecho de paso negociado" con Irán, estima MarineTraffic. En ese caso, parte de los barriles bloqueados en el golfo Pérsico podrían ser exportados.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List, 77 buques han cruzado el estrecho de Ormuz entre el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, y el el pasado viernes 13 de marzo. Pero la mayoría pertenece a la llamada flota fantasma, es decir, operan fuera de los circuitos tradicionales, en particular para transportar petróleo sujeto a sanciones.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su llamado a los países dependientes del petróleo del Golfo a asegurar Ormuz, reprochando a algunos el "no querer implicarse".

Afirmó que otras naciones se habían comprometido a sumarse a un esfuerzo por restablecer la seguridad de este punto de paso vital para el comercio de petróleo, pero sin decir cuáles.

Teniendo en cuenta las alternativas puestas en marcha por algunos productores, el bloqueo de Ormuz implica que alrededor del 10% de la oferta mundial es "incapaz de llegar a los mercados", según los analistas de Eurasia Group.

Advierten de que incluso en caso de una rápida resolución de la situación, la reposición de las reservas liberadas al mercado para paliar los efectos de la crisis mantendrá los precios en un nivel más alto que antes de la guerra.

FUENTE: Con información con AFP.