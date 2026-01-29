viernes 30  de  enero 2026
PRESENTACIóN

Melania Trump estrena su documental, los días antes de la investidura de Trump

"Creo que en cada escena, verán cómo trabajo, quién soy, cómo me comunico con la gente. Me conocerán un poco más", dijo la primera dama de EEUU

La primera dama Melania Trump junto a su esposo el presidente de EEUU, Donald J. Trump.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, estrena el jueves en Washington un documental en el que aborda la antesala de la investidura de su esposo en 2025.

"Creo que en cada escena, verán cómo trabajo, quién soy, cómo me comunico con la gente y me conocerán un poco más", dijo la primera dama la noche del miércoles en Fox News.

El documental se presenta en estreno anticipado en el hoy rebautizado Trump-Kennedy Center, lugar de la élite cultural de la capital estadounidense, donde se espera un gran número de invitados, incluido el propio Donald J. Trump.

El estreno en salas de cine está previsto para el viernes, antes de su puesta a disposición en la plataforma Prime Video de Amazon.

"Mi nueva película, Melania, ofrece una ventana a un período importante para Estados Unidos", dijo la primera dama mientras hacía sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York.

"Por primera vez en la historia, la gente será testigo de los 20 días antes de la investidura a través de la mirada de la futura primera dama", agregó.

Las primeras imágenes del audiovisual reveladas en diciembre muestran a la exmodelo de 55 años que dice directamente a la cámara "aquí vamos de nuevo", previo al segundo juramento de su esposo.

Según medios estadounidenses, Amazon habría invertido hasta 40 millones de dólares en el proyecto, de los que un 70% irían a la propia Melania Trump.

El presidente elogió el documental en redes sociales al calificarlo de "imperdible".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
