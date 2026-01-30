Trump nomina a Kevin Warsh para próximo presidente de la Reserva Federal

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump , anunció este viernes que nominó a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal ( Fed , banco central), para ser el próximo presidente de esa institución.

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Nunca te dejará tirado", añadió.

Warsh debe reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba su decisión con impaciencia.

Desde su regreso a la Presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado a Powell por sus graves errores en los cuatro años bajo el gobierno de Joe Biden, que causó la peor inflación en las últimas cinco décadas.

El mandatario estadounidense ha criticado en reiteradas ocasiones a Powell por mantener altas las tasas de interés y el exceso de precaución ahora en su mandato. Trump lo ve como una revancha a las críticas que también le hizo desde su primer término cuando la pandemia de COVID-19 por no reaccionar ante la crítica situación sanitaria y el impacto directo en la economía. En ese momento, Trump tuvo que emplazarlo en público para que redujera a cero las tasas de interés.

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%.

Los desafíos del próximo presidente

Warsh, oriundo de Nueva York, ha intensificado su oposición a las políticas actuales de la Reserva Federal, y respaldado muchas de las posiciones de Trump y su administración.

Antes trabajó como banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

En el primer mandato de Trump se consideró a Warsh para la presidencia de la Fed -en sustitución de Janet Yellen-, pero finalmente el gobierno eligió a Powell, una de las imposiciones de viejos asesores en Washoington de las que se arrepiente Trump en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca.

Mientras Trump sigue pidiendo tasas de interés más bajas para impulsar la economía, todas las miradas estarán puestas en cómo Warsh defiende la independencia del banco central frente a la política.

Trump ha intentado destituir -por corrupción- a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por mentir para lograr préstamos hipotecarios, lo cual desató una batalla legal que será crucial para determinar la potestad del Presidente a la hora de remover a altos funcionarios del Banco Central.

La administración Trump también ha iniciado una investigación sobre Powell por las reformas en la sede de la Reserva Federal, en una pesquisa que el actual número uno de la Fed ha denunciado como una amenaza a la independencia del banco.

La Fed tiene dos mandatos: mantener a raya la inflación, lo que no cumplió Powell en el gobierno de Biden, y mantener bajo control los índices de empleo, y su herramienta de acción por excelencia son los niveles de los tipos de interés.

Warsh ha superado a otros tres candidatos que manejaba el secretario del Tesoro Scott Bessent y una comisión de expertos para el puesto: el gobernador de la Fed Christopher Waller; Rick Rieder, del gigante de las inversiones BlackRock, y el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett.

Trump dijo en publicaciones separadas en redes sociales que no eligió a Hassett, quien dirige el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, porque es "indescriptiblemente bueno" en su cargo actual. Waller y Rieder "también habrían sido excepcionales", añadió.

Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. También fue parte de la administración del expresidente George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para la Junta de Gobernadores de la Fed.

La confirmación en el Senado

El nombramiento al frente del Banco Central debe ser confirmado por el Senado, con mayoría de los republicanos.

Warsh debe ahora superar una audiencia ante el Comité Bancario del Senado, "manteniendo la confianza tanto de los mercados como del presidente en el proceso", explicó el economista Samuel Tombs de Pantheon Macroeconomics.

El Partido Republicano del presidente tiene mayoría en la Cámara Alta, pero el destino de la Fed es uno de los pocos temas sobre los que algunos legisladores conservadores pudieran manifestar su desacuerdo con el presidente Trump.

Miembro de la comisión del Senado que interrogará al candidato, el republicano Thom Tillis hizo saber que no aprobaría ningún nombramiento mientras el procedimiento judicial contra Powell no sea descartado.

Tasas más bajas abaratan el crédito, lo cual fomenta el consumo y la inversión, y aumentan así la dinámica económica.

