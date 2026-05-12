Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

Paramount Skydance defendió la adquisición del legendario estudio Warner Bros. Discovery en una carta dirigida a la fiscalía de California, que tiene una investigación abierta sobre el acuerdo valorado en unos 110.000 millones de dólares, informaron medios locales este martes.

El conglomerado expuso en la misiva dirigida al fiscal Rob Bonta que la exposición en cines es un aspecto neurálgico de su estrategia para competir con las plataformas de streaming.

"Los estrenos en salas generan conciencia y expectativa a través del marketing y el boca a boca, y luego ayudan a convertir esa demanda en audiencia cuando el título está disponible en la plataforma", dice la carta firmada por el director jurídico de Paramount, Makan Delrahim, el 7 de mayo, según el portal Semafor.

En el texto de ocho páginas, Paramount reitera su copromiso de divulgar al menos 30 películas al año tras la adquisición, con una ventana teatral de mínimo 45 días.

La posible compra de Warner Bros. Discovery sacudió a la industria del entretenimiento y fue objeto de una puja entre Paramount y Netflix, que terminó retirándose de la disputa.

Cientos de actores y directores suscribieron una carta recientemente oponiéndose a la fusión por considerar que contribuye a la monopolización del sector y afecta el proceso creativo.

CNN, CBS, HBO y Nickelodeon dentro del acuerdo

Los dueños de las salas de cine, que intentan levantar cabeza y volver a los niveles de taquilla prepandemia, han elevado sus preocupaciones de que la venta disminuya la producción de películas y su proyección en la pantalla grande, concentrando más oferta en el streaming.

Sin embargo, el matiz de fondo es que los que serían los nuevos dueños de Warner Bros. son convervadores y amigos del presidente Donald J. Trump, lo cual equivaldría a un cambio en dos grandes medios de prensa de la izquierda como es CNN y CBS, además de quitarle el poder financiero que obtendría Netflix en donde uno de los accionistas de gran influencia es el expresidente Barack Hussein Obama. Aquí radica la esencia de la sostenida oposición a la compraventa por parte de los demócratas conectados a la izquierda radical.

La fiscalía general de California investiga la negociación que la semana pasada recibió luz verde de los accionistas de Warner Bros. Discovery.

"Hay señales de alerta por todas partes", dijo recientemente en una entrevista el fiscal Bonta, quien apuntó que la investigación observa si la fusión viola leyes antimonopolio, lo mismo que ocurrió con Spirit Airlines por otros intereses.

En conjunto, Paramount y Warner Bros. Discovery incluirán CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

La Fiscalía General de California declinó comentar argumentando que la investigación está en curso.

FUENTE: Con información de AFP.