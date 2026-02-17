martes 17  de  febrero 2026
LITIGIO

Ante negativa incial, Warner Bros negocia con Paramount oferta de compra

WBD tiene preferencia política por la oferta de compra presentada por Netflix, pero la generosa oferta de Paramount despertó la presión de los accionistas que exigieron la revisión

Logo de la legendaria compañía estadounidense de cine y entretenimiento Warner Bros Discovery.

PATRICK T. FALLON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Debido a la fuerte presión de accionistas y la ley antimonopolio en Estados Unidos, el gigante del cine y la televisión Warner Bros Discovery (WBD) anunció el comienzo este martes de un período de negociaciones de siete días con la empresa Paramount sobre su oferta de adquisición, que compite con la de Netflix.

"Netflix se vio obligada por la ley antimonopolio a facilitar las negociaciones con Paramount Skydance durante un plazo de siete días hasta el 23 de febrero de 2026" para que esa compañía tenga "la posibilidad de presentar su mejor oferta" que será considerada como la "final", indicó Warner Bros en un comunicado.

WBD tiene preferencia política por la oferta de compra presentada por Netflix, pero la cantidad de dinero de Paramaount la hizo reflexionar y dar marcha atrás a su negativa inicial tras la fuerte presión de accionistas.

El 20 de marzo se celebrará una asamblea general extraordinaria para que los accionistas decidan cuál de las dos propuestas aceptan.

Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares, incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).

La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

La oferta de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD. Una segunda oferta mejorada volvió a ser desestimada el 7 de enero, por temas relacionados con la política, pero los accionistas no creen en esos asuntos cuando se trata de una oferta súper generosa para una Warner Bros quebrada y con una enorme deuda de más de 70.000 millones de dólares.

FUENTE: Con información con AFP.

