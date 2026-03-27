viernes 27  de  marzo 2026
CONFERENCIA EN MIAMI

Paramount prevé invertir $30.000 millones si adquiere a Warner Bros

El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, aseveró en la conferencia en Miami FII Priority que "la compañía combinada", con base en cifras de 2026, representa un negocio que genera 69.000 millones de dólares en ingresos

Logo de Paramount Skydance&nbsp;, la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

Por Leonardo Morales

El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, previó este viernes una inversión de 30.000 millones de dólares en contenido, por encima de competidores como Netflix y Disney, tras la adquisición de Warner Brothers.

Ellison aseveró en una conferencia en Miami que "la compañía combinada", con base en cifras de 2026, representa un negocio que genera 69.000 millones de dólares en ingresos, 18.000 millones de EBITDA (beneficio antes de intereses e impuestos) y "muy por encima de 10.000 millones de dólares en flujo de efectivo".

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"Y eso es mientras estás invirtiendo más de 30.000 millones de dólares en contenido. Para contextualizar eso, Disney invierte 22.000 millones y Netflix, 20.000 millones. Así que estaremos en una posición en la que invertiremos más que nuestros pares", declaró el empresario en FII Priority, evento de inversores sauditas.

Sus declaraciones ocurren un mes antes de una reunión extraordinaria programada para el 23 de abril en la que la junta de accionistas de la legendaria empresa Warner Bros. Discovery (WBD) votará sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir esa empresa por 111.000 millones de dólares.

Victoria para Ellison

Se espera que el proceso de la venta se finalice en el tercer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de WBD y a las autorizaciones regulatorias, incluyendo la del Departamento de Justicia de EEUU.

El plan de adquisición representa una victoria para Ellison, un exitoso empresario cercano al presidente Donald J. Trump, quien busca consolidar su influencia en los medios, pues ya dirige la empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras cadenas.

"Es genial para la comunidad creativa. Crea más competencia. Construye otro increíble servicio robusto, lo que es realmente bueno para el consumidor y, obviamente, ofrece opciones", aseguró ahora el presidente de Paramount Skydance sobre la adquisición de Warner Bros.

Por otro lado, en la conferencia FII Priority, en la que también está programada la intervención de Trump, Ellison argumentó que la inteligencia artificial (IA) "será un boom increíble para la industria" que "impactará a los medios de múltiples maneras".

"Es una herramienta increíble para los artistas, es una herramienta fenomenal para la comunidad creativa", sostuvo.

[email protected]

FUENTE: Con información con AFP.

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