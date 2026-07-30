Chile y Venezuela acuerdan "normalización" de relaciones, luego de ruptura en 2024

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026

SANTIAGO.- El gobierno de Chile anunció el jueves que acordó un plan con Venezuela para reestablecer sus relaciones bilaterales mediante la apertura de servicios consulares, tras su ruptura en 2024 por tensiones políticas entre el expresidente Gabriel Boric y el depuesto dictador Nicolás Maduro.

En julio de 2024, el gobierno chavista ordenó la salida de Venezuela de su personal diplomático de Chile y de otros seis países, que pidieron la "revisión completa de los resultados" de las elecciones en las que se había declarado ganador a Maduro, pero sin publicar los resultados.

"Se ha logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones (...). A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa", dijo el presidente derechista José Antonio Kast en el palacio presidencial.

El mandatario dijo que el acuerdo permitirá "avanzar en los tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico".

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, señalaron en una declaración conjunta.

Kast agradeció a su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y a todo el equipo de la cancillería chilena.

“Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela. Asimismo, quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”, expresó Kast.

Política migratoria

El quiebre de las relaciones entre ambos países era un obstáculo para la política migratoria de Kast, que busca expulsar a la mayoría de los 330.000 indocumentados que residen en Chile, la mayoría de ellos venezolanos.

El canciller Pérez Mackenna explicó que al asumir el actual gobierno, el 11 de marzo, iniciaron las conversaciones para dar forma al acuerdo que permitirá “que los 700.000 venezolanos que se encuentran en Chile puedan empezar a recibir la asistencia consular, lo mismo para los cerca de 25.000 chilenos que viven en ese país”.

El mes pasado, Chile envió ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela, tras los devastadores terremotos que dejaron más de 5.000 fallecidos.

FUENTE: Con información de AFP/La Tercera