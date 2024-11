Philip Morris International consolida compromiso con un futuro sin humo

MIAMI - La principal productora y promotora en el mundo de productos alternativos al tabaco tradicional altamente tecnologizados para la no emisión de humo, Philip Morris International , logra otra significativo resultado que consolida su compromiso y protagonismo con un futuro más saludable.

Las filiales de PMI han obtenido 13 de las 16 autorizaciones de productos de tabaco de riesgo modificado (MRTP) que ha otorgado la FDA, lo que demuestra el compromiso de la empresa con un futuro sin humo, de acuerdo con un comunicado de prensa del consorcio tabacalero.

Las alternativas

En 2022, una filial de Philip Morris adquirió Swedish Match, líder en administración oral de nicotina. Desde 2008, las filiales de la multinacional PMI han invertido más de 12.500 millones de dólares para desarrollar, fundamentar de forma científica y comercializar productos innovadores libres de humo para adultos que no quieren dejar de fumar.

La orden de modificación del riesgo, otorgada inicialmente por la FDA en octubre de 2019, permitió a Swedish Match comunicar en su sitio web a los consumidores mayores de edad que "el uso de "snus general" (producto sin combustión) en lugar de cigarrillos lo pone en un menor riesgo de cáncer de boca, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfisema y bronquitis crónica".

Como parte de la autorización, la agencia otorgó el uso de la declaración de riesgo modificado para llegar a más adultos mayores de 21 años que fuman o usan productos de tabaco tradicionales, con el fin de que los efectos en la salud de los fumadores se reduzca al mínimo posible.

Ese es el enfoque principal de Philip Morris Internacional desde hace más de una década. A ese objetivo ha destinado miles de millones de dólares en recursos de alta tecnología, a través de un fastuoso centro de investigaciones conocido como El Cubo, en la ciudad suiza de Neuchatel.

La agencia estadounidense concluyó que renovar la orden general de modificación del riesgo del snus reducirá significativamente el daño y el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco para los consumidores de tabaco y beneficiará la salud de la población en sentido general.

En medio de una creciente ola de prohibiciones del uso de tabaco tradicional por parte de gobierno de diferentes países en lugares de acceso, concentración y servicios públicos, la compañía se ha convertido en la principal fuente de alternativas modernas para todo tipo de segmentos poblacionales (desde los jóvenes hasta los adultos mayores) que desean comenzar a fumar o deciden no dejar de hacerlo, respectivamente.

Un futuro sin humo

Philip Morris es uno de los grandes promotores de publicidad en el planeta dirigidos a la prevención de enfermedades vinculadas al tabaco tradicional, en especial entre los adolescentes y jóvenes para que evitar que comiencen a fumar: "Si no fumas, no lo intentes" o "Philip Morris no quiere que fumes tabaco" son algunos de los slogans en campañas financiadas por la propia transnacional.

Para que se concrete la aprobación de tabaco de riesgo modificado (MRTP), las solicitudes deben demostrar que reducirán significativamente el daño y el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaco para los consumidores individuales de tabaco y beneficiarán la salud de la población en su conjunto.

La presentación de Swedish Match incluyó 330 estudios científicos, incluidos numerosos estudios epidemiológicos de Suecia. Suecia tiene una de las tasas de tabaquismo más bajas del mundo, lo que en parte se puede atribuir a la disponibilidad de alternativas como el "snus" que son mejores que los cigarrillos convencionales. La FDA destacó la importancia de la “experiencia sueca” en su decisión.

“Swedish Match tiene la misión de acabar con el tabaquismo para siempre”, dijo Tom Hayes, presidente de Swedish Match North America. “La decisión de la FDA es un paso importante para ayudar a los fumadores de cigarrillos y otros consumidores tradicionales de tabaco a hacer el cambio a productos libres de humo como una mejor alternativa a seguir fumando, pero con una protección mucho mayor a la salud individual y pública”.

El snus general es un producto de tabaco oral sin humo, producido tradicionalmente en Suecia, que no está fermentado y se cura al aire. La renovada orden de modificación de riesgo se aplica a las ocho variedades de snus general, que han estado disponibles en EEUU durante más de una década y que anteriormente estaban autorizadas como MRTP.

Las solicitudes de renovación para los productos IQOS de Philip Morris están pendientes ante la FDA. Para obtener más información, visite www.pmi.com/us/ y www.pmiscience.com.

