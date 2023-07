Poderoso inversor Neil Shen y Xi Jinping alineados en políticas y objetivos

Análisis Economía de China va en picada: no está creciendo lo esperado

No hablamos de un hecho reciente, sino del 2005, cuando Neil Shen se convirtió en el socio fundador de Sequoia China y, con la nueva firma, se abrió una brecha para la realización de actividades ligadas al Partido Comunista Chino (PCCh), al Ejército Popular de Liberación (EPL) y al mismísimo Xi. ¿Nadie lo vio venir? Esto es lo que se sabe a día de hoy.

La peligrosa extensión de Sequoia Capital

Casi dos décadas después de su creación, Sequoia China ha trabajado con más de mil empresas de su país y manejado unos 56 000 millones de dólares en fondos, al tiempo que ha respaldado a firmas tecnológicas, como ByteDance, matriz de TikTok, y recaudado cifras multimillonarias en EE. UU. para invertir en empresas chinas.

Sólamente en 2022, la corporación de Shen reunió alrededor de 9000 millones de dólares de manos de instituciones de nuestra nación «en un plan alineado con los objetivos políticos de Beijing», según publicó Financial Times (FT). Lo peor es que tal recaudación fue a parar a cuatro compañías tecnológicas chinas, que bien podrían representar una amenaza para nuestra seguridad.

De acuerdo con la misma fuente, «socios anteriores, inversores rivales y otras personas cercanas a la escena tecnológica y de inversión del país [asiático]», han dicho que Shen «ha recaudado fondos al manejar las corrientes políticas de China y alinearse con los objetivos de la política de "prosperidad común" del presidente Xi Jinping».

Sequoia China también ha mantenido una relación cercana con otros altos mandos de su país, al punto de "reunirse a menudo con funcionarios del Partido Comunista [Chino] y unirse a un alto comité asesor del Gobierno", según señaló un reporte de The Wall Street Journal (WSJ).

Recientemente, un video del New Federal State of China (NFSC, por sus siglas en inglés) Speaks, con más de 132.000 reproducciones en Twitter, señaló que "Neil Shen no sólo es socio de Sequoia Capital, sino también el administrador del dinero de Xi Jinping".

Como si eso no fuera suficiente, Shen es el único representante de la industria de capital de riesgo en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Sin dejar de mencionar que fue el primer inversor en respaldar a DJI, el fabricante de drones del gigante asiático que fue incluido en la lista negra de EE. UU. por cuestiones de seguridad.

La sombra del PCCh en Silicon Valley

Para cualquiera con sentido común, cabría preguntarse qué han estado haciendo los directivos de Sequoia Capital, además de allanarle el camino a su extensión china para recaudar dinero en nuestro país y luego usarlo en el suyo. ¿Acaso no conocían el modus operandi de Shen? ¿Acaso no sabían de sus nexos políticos y su relación cercana con Xi?

Aparte de ser el cerebro detrás de las empresas chinas de alta tecnología, este inversionista graduado en la Universidad de Yale no sólo se ha limitado a impulsar a prometedoras startups (empresas emergentes) en su suelo natal, sino que también ha establecido una vasta red de contactos aquí, que le han servido para ejercer una mayor influencia (uno de esos contactos es el magnate Elon Musk, a quien le donó 800 millones de dólares para la reciente compra de Twitter).

Según lo que ha trascendido, Shen igualmente es el responsable de la infiltración del PCCh en Silicon Valley y el hombre clave tras sospechosas muertes de científicos chinos que, después de servirles a su Gobierno robando propiedad intelectual estadounidense, han pasado a ser desechables para que no queden rastros del hecho.

Miles Guo —multimillonario chino, enemigo frontal del régimen de Pekín y cercano al exasesor de Donald Trump, Steve Bannon— ha advertido durante años sobre el peligro que representan las actividades del famoso inversionista para la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con varios reportes de prensa.

Actualmente detenido en Nueva York por supuestamente defraudar a seguidores con más de 1.000 millones de dólares, Miles ha pedido que se investiguen las extrañas muertes en Silicon Valley y ha alertado a los científicos chinos que laboran allí para que no se conviertan en las próximas víctimas del PCCh.

"Miles ha sido acusado de 12 cargos relacionados con un presunto caso de fraude financiero y lavado de dinero, pero la realidad es que es una movida política de [Joe] Biden para sacar del juego a uno de los principales financistas de Trump", tal como apuntó Derecha Diario.

La anunciada división de Sequoia Capital

Con una persona de la talla de Shen en el seno de Sequoia Capital —mayormente conocida por invertir en compañías tan familiares para los estadounidenses, como Apple, Instagram, WhatsApp, DoorDash, Zoom y Airbnb, entre otras— uno no puede ignorar la dimensión del peligro que representa tamaña alianza para nuestros intereses.

Si bien Sequoia China ha estado bajo escrutinio desde hace un tiempo por financiar a competidores tecnológicos chinos, lo cierto es que no fue hasta el año pasado que la Administración Biden tomó cartas en el asunto a través del jefe de políticas de Asia, Kurt Campbell, quien se enfrentó al más alto ejecutivo del fondo de inversión de Silicon Valley, Don Vieira.

Según el citado reporte del WSJ, a la pregunta de Campbell de "por qué Sequoia China financiaría a empresas que podrían amenazar la seguridad nacional de EEUU", Vieira contestó que la filial china «no invierte en tecnología de defensa», pero, desde luego, eso no fue suficiente.

Dada la fuerte rivalidad entre ambas naciones, a Sequoia Capital no le quedó más remedio que anunciar un plan para dividir la empresa en cinco entidades independientes: una para EE. UU. y Europa, una para China, una para India, una para el sudeste asiático, y un fondo de inversión público/privado.

El poder competitivo más importante

Aunque bastante tardía, la anunciada medida de separar totalmente a Sequoia China de su matriz en EE. UU., podría poner un alto a sus peligrosas actividades tanto dentro como fuera de nuestro territorio, sobre todo, aquellas que están vinculadas con el acceso a información de inteligencia estadounidense.

De acuerdo con el artículo del WSJ, en una entrevista de 2016, Shen le dijo al medio chino Yicai que los equipos de Sequoia Capital de todo el mundo (incluyendo Sequoia China, obviamente) podían acceder a una base de datos interna que contenía 40 años de inteligencia de la empresa sobre compañías en las que ha invertido.

Pero eso no es todo: según la citada fuente, el susodicho inversionista chino, el mismo en quien Silicon Valley depositó su confianza desde 2005, reconoció que la base de datos en cuestión era "el poder competitivo más importante". ¿Así o más clara tenía que quedar su malsana intención en contra de EE. UU.?

En vista de todo esto, Dan Sullivan, senador republicano por Alaska, quien ha criticado fuertemente el accionar de Sequoia Capital ante el Senado, no ha dudado en calificarla de “antipatriótica”, básicamente, porque "a sabiendas, está financiando a nuestro competidor, el EPL", puntualizó el WSJ.

La batalla por la tecnología

Para nadie es un secreto que el régimen comunista chino no sólo es el principal rival comercial de Estados Unidos, sino también la amenaza más grande en el terreno tecnológico. Básicamente, quien obtenga los mayores logros en IA, robótica, tecnología 5G, desarrollo espacial y microchips, será quien tenga las de ganar.

Aunque Sequoia China trabaja en los sectores de salud, consumo y finanzas, lo cierto es que despunta fuertemente en tecnología. No en vano su fundador ha dicho que está "en el negocio de ayudar a los emprendedores a levantar las mejores compañías del mundo, principalmente en la tecnología espacial", según reportó la BBC. Y ya sabemos las implicaciones que tiene para la defensa el particular desarrollo en esa esfera.

De acuerdo con Financial Times, hace poco, Shen dijo en su paísque "China debe priorizar industrias en crecimiento, como la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y la robótica, así como la energía verde y la investigación farmacéutica".

Al parecer, el inversionista está tratando de «realinear sus temas de inversión con las trayectorias políticas esperadas», según el director ejecutivo de una firma de capital de riesgo rival, citado por FT. Tanto es así que el 80 % de sus inversiones recaen sobre empresas de sectores "políticamente correctos", como la IA, la robótica, las baterías de vehículos eléctricos y los semiconductores.

Lo que se deduce de todo lo anterior es que Shen reorienta sus inversiones en dependencia de lo que priorice su país. Por tanto, "si invierte en algo que el Gobierno [chino] fomenta, tendrá muchos vientos de cola", tal como apuntó Henry Zhang, presidente de Hermitage Capital, firma afincada en Hong Kong.

Aunque Sequoia China actuará sola a partir de marzo de 2024 (bajo el nombre de HongShan), el mar de fondo que ha dejado es lo suficientemente peligroso como para no parar de calmarlo. Definitivamente, tanto su matriz, Sequoia Capital, como la actual Administración deberán asegurarse de indagar hasta qué punto nuestra seguridad ha sido comprometida y, como es lógico, tomar las medidas más certeras con la urgencia que se requiere.

