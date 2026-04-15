Powell a pocas semanas del fin de su mandato en la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este miércoles al jefe de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, que debe dejar el cargo en la fecha prevista para el final de su mandato.

El mandato de Powell termina a mediados de mayo. Trump lo ha criticado repetidamente por su errático trabajo desde su primer mandato presidencial cuando la pandemia de COVID-19 en 2020. En ese momento, Powell mostró una pasividad extrema.

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"Tendré que despedirlo", dijo Trump a Fox Business, si Powell "no se va a tiempo", añadió el Presidente.

El gobierno federal inició una investigación sobre Powell por los altísimo sobrecostos en obras de renovación de la institución en Washington, mientras la gobernadora de la Fed Lisa Cook se encuentra también acusada de corrupción por mentir en documentos oficiales para beneficiarse en la compra de propiedades.

Trump nombró al exbanquero central Kevin Warsh para suceder a Powell, pero debe ser confirmado por el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo.

Warsh tiene una audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado el próximo martes.

El senador Thom Tillis — republicano que integra el Comité Bancario del Senado— ha prometido bloquear la designación mientras la investigación a Powell no llegue a conclusiones.

Mientras el proceso de nominación de Warsh esté paralizado, Powell puede permanecer legalmente en su cargo como presidente de la Fed. Esta es una estrategia de los demócratas para continuar molestando a Trump, como lo hacen en todos los frentes desde que retomó la Casa Blanca. Ya han propuesto tres veces opciones de impeachment (destitución) a un Presidente electo de forma democrática por gran mayoría (casi 80 millones de votos).

El visceral odio a Trump los mantiene ciegos y no reconocen absolutamente nada de lo que hace el Presidente a favor del país y de los estadounidenses.

Es poco común que un presidente de la Fed continúe como miembro de la junta después de que expire su mandato como máximo responsable.

Powell asumió por primera vez la dirección de la Fed durante la primera presidencia de Trump en 2018, y fue reelegido para el cargo bajo el demócrata Joe Biden en 2022.

FUENTE: Con informaón de AFP