Una bomba registra una carga de combustible en Miami-Dade, donde el precio del galón varía 40 centavos entre estaciones cercanas.

La opción regular, identificada con 87 octanos, es la que aparece por debajo de los tres dólares en cinco estaciones cercanas.

MIAMI.- Después de meses en que llenar el tanque ha exigido cada vez más dinero del presupuesto familiar, una cifra vuelve a llamar la atención en el suroeste de Miami-Dade: $2.89 por galón . Cinco gasolineras de Sunset Drive, entre las avenidas 87 y 97, exhibían este jueves en la noche ese mismo importe, según las fotografías tomadas durante un recorrido por la zona y compartidas con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La coincidencia no se extiende a todo el trayecto. En la avenida 102, otra estación anunciaba $3.29. La diferencia de 40 centavos significa que cargar 15 galones cuesta $43.35 en el primer tramo y $49.35 unas cuadras más adelante: seis dólares por la misma cantidad de combustible.

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El contraste adquiere peso tras un período de precios altos que afectó a quienes dependen del automóvil para sus actividades diarias. Hace apenas un mes, el promedio de la gasolina regular para el área de Miami era de $4.13 por galón. Este jueves se situó en $3.61, de acuerdo con AAA. Los $2.89 observados en Sunset quedan 72 centavos por debajo de esa referencia, un ahorro de $10.80 al cargar 15 galones.

La caída reciente ofrece alivio, aunque el costo todavía no regresa al nivel de hace un año. El promedio de Miami permanece aproximadamente 59 centavos por encima del registrado entonces. En Florida, la media de este jueves fue de $3.51.

Por ahora, los letreros de Sunset muestran cuánto puede variar la cuenta incluso dentro de un mismo corredor. Después de tantos meses pendientes de cada aumento, encontrar el galón a menos de tres dólares es una noticia que el conductor puede notar de inmediato en el tanque y en su billetera.