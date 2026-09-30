miércoles 30  de  septiembre 2026
EMPLEOS

Repuntan con fuerza las contrataciones en sector privado de EEUU

Las empresas privadas crearon 90.000 puestos en septiembre, frente a 38.000 en agosto y muy por encima de las expectativas del mercado

Un trabajdor en el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor empleos en Estados Unidos.

Un trabajdor en el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor empleos en Estados Unidos.

PIXABAY
Por Julián Varela

Las contrataciones en el sector privado estadounidense repuntaron con fuerza en septiembre, según datos de la firma ADP publicados el miércoles.

Las empresas privadas crearon 90.000 puestos en septiembre, frente a 38.000 en agosto y muy por encima de las expectativas del mercado.

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"Tras una desaceleración de tres meses, la creación de empleo se recuperó y el crecimiento salarial se mantuvo sólido", afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Los sectores de educación, salud y hostelería y ocio lideraron el crecimiento, según el informe.

En cuanto a los salarios, el crecimiento en los 12 meses terminados en septiembre fue de 3,2%.

Aunque su alcance es más limitado, los datos de ADP permiten tomar el pulso al mercado laboral estadounidense antes de la publicación de los datos oficiales de empleo, prevista para el viernes.

FUENTE: Con información de AFP

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