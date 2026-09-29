martes 29  de  septiembre 2026
NUEVO SERVICIO

Marco Rubio anuncia nuevos trámites de pasaporte por internet para 2027

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes que en 2027 los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente por internet mediante America.gov

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El nuevo sistema fue presentado en el  Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington D.C.

ILUSTRACIÓN GENERADA CON IA / DLA.
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes que en 2027 los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente por internet mediante America.gov.

La presentación tuvo lugar en el Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington D.C. Allí, Rubio mostró cómo el usuario podrá introducir sus datos personales, cargar una fotografía, realizar el pago y seguir la aprobación y el envío del documento.

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The Associated Press (AP) informó que la herramienta permitirá completar una primera solicitud sin acudir al centro de aceptación requerido actualmente. El funcionario aseguró que tampoco será necesario imprimir formularios, buscar una cita, hacer fila o recurrir a intermediarios.

El Departamento de Estado(DHS) ya autoriza la renovación en línea para los adultos que cumplen determinados requisitos. Sin embargo, quienes tramitan el pasaporte por primera vez todavía deben presentarse en un establecimiento autorizado para entregar la documentación y verificar su identidad.

La plataforma digital fue concebida como una puerta de entrada digital a los servicios del Gobierno federal. En su etapa inicial, utiliza inteligencia artificial para responder preguntas y orientar a los ciudadanos, pero posteriormente incorporará formularios, solicitudes y renovaciones.

Aunque Rubio situó la nueva función en 2027, la administración no ha divulgado la fecha exacta de inicio ni las condiciones de elegibilidad. Tampoco precisó cómo se aplicará a menores de edad y a otros casos que ahora requieren atención presencial. Se espera que esta información sea publicada en los próximos meses.

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