Rick Scott reafirma apoyo a María Corina Machado para la libertad de Venezuela

El senador estadounidense por el estado de Florida, Rick Scott , confirmó la conversación telefónica con la líder democrática venezolan a María Corina Machado, en la cual abordaron la ruta estratégica para la restitución del orden constitucional en la nación suramericana.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el legislador republicano reafirmó su respaldo a la causa que encabeza Machado.

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En su mensaje, el parlamentario norteamericano destacó la preparación de la dirigente y Premio Nobel para asumir la conducción del proceso político. De acuerdo con las declaraciones difundidas por el funcionario, Machado "tiene la actitud correcta, la aptitud adecuada y, sobre todo, el apoyo del pueblo de Venezuela para lograr el progreso en la sociedad civil que conduzca a elecciones y al establecimiento de una república plenamente democrática y próspera".

El representante de la Cámara Alta de Estados Unidos enfatizó la voluntad de la referente opositora para retornar a territorio nacional y propiciar entendimientos con diversos sectores del país. Sobre este particular, el senador indicó que la dirigente "está preparada para regresar a Venezuela de manera pacífica y constructiva, y está dispuesta y lista para sentarse con aquellos que actualmente detentan el poder, incluyendo a Delcy Rodríguez, así como con todos los actores relevantes del sector público y privado, para ayudar a construir un futuro mejor".

Finalmente, el congresista norteamericano remarcó la Proyección internacional del movimiento democrático promovido por la líder opositora. En sus palabras finales, Scott sostuvo que "su liderazgo será grandioso no solo para EEUU, sino para países de todo el mundo. Ella lucha por la paz, la prosperidad y la libertad democrática. Eso es lo que los venezolanos merecen y estoy orgulloso de trabajar con ella".

I just had a very good phone call with @MariaCorinaYA today.



She has the right attitude, aptitude, and above all the support of the people of Venezuela to make the progress in civil society that leads to elections and the establishment of a fully democratic and prosperous… — Rick Scott (@SenRickScott) September 29, 2026

Machado ha intentado regresar a Venezuela al menos tres veces esta semana desde Panamá, pero en todas las ocasiones se le ha impedido continuar el viaje, según confirmó este martes su equipo a la agencia de noticias EFE.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, denunció su equipo, sin precisar quién habría ordenado las restricciones que han frustrado los vuelos.

Con estos tres nuevos intentos, ya son al menos siete las veces que Machado ha tratado de regresar a Venezuela desde que salió del país en diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz.

La dirigente había permanecido cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida antes de abandonar Venezuela.

Machado insiste en regresar

El regreso de Machado no es un intento reciente. Uno de los episodios más conocidos ocurrió después del doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la dirigente denunció que el régimen venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá. Machado había anunciado entonces que pretendía volver al país para acompañar a las víctimas de los sismos.

En los últimos días, su equipo volvió a intentar encontrar una vía para concretar el regreso. Según información publicada por el diario español ABC, Machado ha realizado varios intentos y ha mantenido su decisión de regresar pese a los obstáculos encontrados.

Uno de los episodios más recientes se produjo cuando un avión que trasladaba a la dirigente tuvo que regresar, después de que se frustrara la ruta prevista hacia Venezuela.

Desde Vente Venezuela, su organización política, se ha insistido en que el eventual regreso de Machado no será clandestino.

La organización también ha reiterado públicamente su respaldo a la dirigente y a su decisión de regresar al país.

FUENTE: Con información de EFE