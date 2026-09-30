Florida estrena licencias de conducir más seguras, ¿debe reemplazar la suya?

Anverso y reverso del nuevo diseño de la licencia de conducir de Florida, que incorpora elementos históricos, símbolos estatales y medidas adicionales de seguridad.

MIAMI. — Florida comienza a expedir este miércoles licencias de conducir y tarjetas de identificación con un nuevo diseño que incorpora elementos históricos, símbolos naturales y medidas adicionales para dificultar las falsificaciones.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) informó que las nuevas credenciales estarán disponibles desde este 30 de septiembre en los centros de servicio de todo el estado. Los pedidos por internet mediante el portal MyDMVPortal comenzarán a procesarse a principios de noviembre.

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La modificación no obliga a los residentes a sustituir inmediatamente sus licencias o tarjetas de identificación. De tal manera, los documentos vigentes conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento y serán reemplazados gradualmente cuando corresponda renovarlos.

Por tanto, las personas que poseen una licencia válida no necesitan acudir a una oficina ni pagar anticipadamente por otra credencial únicamente para obtener el nuevo modelo.

Historia y naturaleza de Florida

El frente del documento muestra como imagen de fondo el Castillo de San Marcos, situado en San Agustín y considerado la fortaleza de mampostería más antigua de Estados Unidos continental.

La palabra “Florida” incorpora una naranja en lugar de la letra “o”, mientras que en la esquina inferior izquierda aparece un manatí, una de las especies más representativas del estado. La estrella que identifica el cumplimiento de las normas federales REAL ID contiene la figura de un caimán.

El reverso rinde homenaje a la Costa Espacial mediante una imagen del transbordador Discovery, que completó 39 misiones y permaneció un total de 365 días en el espacio. Su último aterrizaje en Florida ocurrió el 9 de marzo de 2011.

La tarjeta también incluye la frase “Let Us Alone” —“Déjennos en paz”—, lema que apareció en la primera bandera no oficial de Florida, entregada a William D. Moseley cuando asumió como primer gobernador del estado en 1845.

Medidas contra el fraude

Además de las modificaciones visuales, la credencial incorpora una imagen del sello estatal como elemento adicional de seguridad. El FLHSMV no detalló públicamente todos los mecanismos de protección, una práctica habitual para evitar que esa información facilite posibles falsificaciones.

Dave Kerner, director ejecutivo de la agencia, afirmó que el rediseño busca responder a nuevas modalidades de fraude y reforzar la verificación de identidad entre las agencias gubernamentales.

Según Kerner, la anterior transformación importante de la licencia casi duplicó las medidas de protección disponibles. El funcionario aseguró que el nuevo modelo mantiene el cumplimiento de REAL ID, el estándar federal utilizado para verificar la identidad de viajeros en aeropuertos y para acceder a determinadas instalaciones gubernamentales.

El diseño incluye también la inscripción “Temporary Non-Domiciled” en licencias comerciales y permisos de aprendizaje comercial concedidos temporalmente a personas que no tienen domicilio permanente en Estados Unidos.

El FLHSMV señaló que el reemplazo se realizará paulatinamente conforme los residentes renueven sus credenciales, lo que significa que durante varios años circularán simultáneamente licencias con el diseño anterior y el nuevo sin que ello afecte su validez.