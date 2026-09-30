Burundi anuncia que aceptará migrantes deportados desde Estados Unidos

Foto cortesía del migrante deportado Brayan Sánchez, tomada con su teléfono móvil, que muestra la zona donde vive junto a otros migrantes latinos, después de ser deportados desde Estados Unidos, en Bangui, República Centroafricana. (EFE)

GITEGA . Burundi se une al concierto de países africanos que acogerán migrantes deportados de Estados Unidos. Ya existe acuerdos entre las autoridades estadounidenses con Liberia, Ruanda, Esuatani, Sudán del Sur, República Centroafricana y República Democrática del Congo, entre otros.

Las autoridades de Burundi anunciaron que aceptarán la llegada de migrantes deportados desde Estados Unidos, a los cuales espera “ayudarles a integrarse en la sociedad”, si bien no han dado detalles de cómo se llevarán a cabo los procedimientos.

Nancy Ninette Mutoni, portavoz del presidente del país, Evariste Ndayishimiye, indicó durante una rueda de prensa que el país ya se está preparando para acoger a los deportados y destacó la política migratoria de Burundi al respecto, según informaciones recogidas por el portal Andika Magazine.

El anuncio se produce un día después de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizara a la administración Trump reactivar la deportación de migrantes a terceros países con los que no tienen vínculos.

Esta decisión deja sin efecto, los fallos tribunalicios que exigían informar a los inmigrantes sobre a qué país serían enviados y se les daba oportunidad de impugnar su traslado.

Migrantes deportados que lleguen de EEUU recibirán acompañamiento

En este sentido, la portavoz afirmó que las personas que lleguen al país procedentes de Estados Unidos “recibirán acompañamiento para facilitar su integración y convivencia pacífica con el resto de los residentes, respetando al mismo tiempo los valores culturales y las leyes de Burundi”.

Mutoni apuntó así a que, conforme a la legislación burundesa, los recién llegados “podrán solicitar la ciudadanía”, pero no reveló cuántas personas está previsto que lleguen próximamente ni cuándo lo harán. Tampoco ofreció detalles sobre sus nacionalidades o su situación migratoria.

FUENTE: Con información de Europa Press/DLA