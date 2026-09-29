martes 29  de  septiembre 2026
INVESTIGACIÓN

Migrante venezolano herido por ICE puede enfrentar hasta 20 años de prisión

Wilber Garcés fue acusado por la fiscalía de agresión, resistencia, obstrucción y entorpecimiento a un agente federal durante su detención en Texas

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.

ICE/GOV
Las operaciones de cumplimiento y deportación de ICE (ERO) arrestan a un migrante fugitivo.&nbsp;

Las operaciones de cumplimiento y deportación de ICE (ERO) arrestan a un migrante fugitivo. 

ICE/GOV
Por María Graterol

HOUSTON.- Un ciudadano venezolano herido de bala por un agente de inmigración en Texas fue denunciado por el gobierno federal por agresión y otros cargos penales, que podrían acarrearle hasta 20 años de cárcel, informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Wilber Garcés, de 28 años, quien permanece detenido y aún lleva una bala alojada cerca de la columna, compareció el martes ante un tribunal federal de Texas donde la fiscalía lo acusó de agresión, resistencia, obstrucción y entorpecimiento a la autoridad.

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Según documentos judiciales, el 20 de septiembre, agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Garcés luego de que un juez de inmigración emitiera una orden final de deportación en su contra.

Garcés se desplazaba en su vehículo mientras trabajaba como repartidor. De acuerdo con la denuncia, durante la detención entregó su licencia de conducir a los agentes, quienes le pidieron que estacionara y saliera del vehículo, órdenes que él presuntamente ignoró.

Según sus acusadores, Garcés reanudó la marcha y golpeó a uno de los agentes con su espejo retrovisor. Los agentes lo alcanzaron y uno de ellos, identificado con las iniciales L.G., aseguró que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó su arma.

El ICE y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) están investigando el caso.

Autoridades locales, organizaciones humanitarias y congresistas del Partido Demócrata han reclamado una pesquisa independiente.

"De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal", detalló el Departamento de Justicia.

Garcés permanece recluido en un centro para migrantes en Texas. En una comunicación telefónica con la prensa, aseguró que pidió a los agentes de ICE que le permitieran aparcar su auto en un lugar seguro antes de entregarse. Según su versión, intentó desplazarse para hacerlo, pero los agentes se lo impidieron, chocaron su vehículo y luego recibió el disparo.

"Jugando con su vida"

"Para sorpresa de sus abogados, Wilber Garcés compareció ante un tribunal federal tras ser acusado de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal. Sus abogados se enteraron de esta comparecencia debido a una reunión previamente programada que tuvieron con él esta mañana, a la cual no asistió", dijo en un comunicado el equipo liderado por la abogada Kate Lincoln-Goldfinch.

La defensa de Garcés ha solicitado que sea liberado y llevado a un hospital. Este miércoles está prevista en San Antonio una audiencia para resolver un pedido de hábeas corpus.

"Nueve días después de recibir un disparo de ICE, Wilber aún tiene una bala alojada en la espalda. Los médicos afirman que corre grave peligro debido a ello", sostuvo el comunicado.

De acuerdo con los abogados, quienes finalmente lograron contactarse con él, Garcés se encontraba este martes "con un dolor considerable, mareado y necesitaba analgésicos, los cuales no le habían sido proporcionados".

"En lugar de darle la atención médica que necesita para salvarse, el DHS y el gobierno están jugando con su vida. Este es otro ejemplo que demuestra la indiferencia del gobierno, así como no se preocupó por Lorenzo Salgado Araujo (mexicano), asesinado en Houston, ni por Joan Sebastián Guerrero (colombiano), un joven padre asesinado en Maine", ambos casos en incidentes con agentes de ICE este año, detallaron los abogados.

FUENTE: Con información de AFP

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