miércoles 30  de  septiembre 2026
UN DÓLAR MÁS

Salario mínimo de Florida sube a $15 por hora desde este miércoles

El incremento completa el calendario aprobado por los votantes en 2020; quienes reciben propinas deberán cobrar directamente de sus empleadores al menos $11.98 por hora

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El salario mínimo de Florida aumentó este miércoles a $15 por hora, un dólar más que la tarifa vigente hasta el martes, al completarse el calendario de incrementos graduales aprobado por los votantes del estado hace casi seis años.

La nueva remuneración representa el último aumento fijo de un dólar contemplado en la enmienda constitucional respaldada por los floridanos en las elecciones de noviembre de 2020.

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La medida comenzó a aplicarse el 30 de septiembre de 2021, cuando el salario mínimo estatal subió a $10 por hora, y estableció incrementos anuales hasta alcanzar los $15 este 2026.

El nuevo monto equivale a $600 semanales para una persona que trabaje 40 horas, antes de impuestos y otras deducciones.

Esto supone aproximadamente $40 adicionales por semana y $2.080 al año frente al salario anterior de $14, siempre que el empleado mantenga esa jornada durante las 52 semanas.

Trabajadores con propinas

Los empleados que reciben propinas, como meseros y trabajadores de determinados establecimientos de servicios, deberán percibir directamente de sus empleadores al menos $11.98 por hora.

Florida permite que las empresas apliquen un crédito máximo de $3.02 por hora por concepto de propinas. Sin embargo, la suma del pago directo y las propinas debe alcanzar como mínimo los $15 por hora. Si el trabajador no llega a esa cantidad, el empleador está obligado a cubrir la diferencia.

El aumento rige en todo el estado y coloca el salario mínimo floridano en más del doble de la tarifa federal de $7.25 por hora, que permanece sin cambios desde julio de 2009.

Las empresas deberán actualizar sus sistemas de nómina y colocar en un lugar visible el aviso estatal con la nueva tarifa. La ley de Florida permite a un trabajador reclamar salarios pendientes cuando considere que recibió una remuneración inferior a la establecida, después de notificar al empleador y darle un plazo para resolver la situación.

Próximos aumentos dependerán de la inflación

Al alcanzar los $15 termina la etapa de incrementos automáticos de un dólar anual, pero el salario mínimo no quedará congelado indefinidamente.

La Constitución de Florida establece que, a partir del 30 de septiembre de 2027, la tarifa se ajustará anualmente según la inflación registrada durante los 12 meses anteriores. Para calcularla, el estado utilizará el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos, conocido como CPI-W.

Ese mecanismo busca impedir que el salario mínimo pierda capacidad adquisitiva frente al aumento del costo de bienes y servicios. No obstante, el nuevo pago entra en vigor mientras numerosos hogares afrontan precios elevados de vivienda, seguros, alimentos y transporte, especialmente en el sur de Florida.

El aumento también puede ejercer presión sobre pequeños comercios, restaurantes y empresas con una alta proporción de trabajadores por hora.

Algunos empleadores anticipan mayores costos de nómina, mientras defensores de la medida sostienen que el incremento permitirá aliviar parcialmente el impacto del costo de vida sobre los trabajadores con menores ingresos.

La tarifa de $15 se aplica a las horas trabajadas desde este miércoles 30 de septiembre, independientemente de que el período de pago haya comenzado antes de esa fecha.

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