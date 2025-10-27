ICE arresta a comentarista británico Sami Hamdi por "apoyar el terrorismo y socavar la seguridad de EEUU"

Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.

WASHINGTON — Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) arrestaron al periodista y comentarista británico Sami Hamdi, conocido por sus críticas a Israel, durante una gira de conferencias que realizaba en Estados Unidos, lo que ha sido criticado por un grupo de defensa musulmana que calificó como una represalia.

El Gobierno del presidente Donald Trump afirmó que su decisión de detener a Hamdi y revocar su visado subraya que Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros “que apoyan el terrorismo y socavan activamente la seguridad de los estadounidenses”.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, explicó que Hamdi fue arrestado y le fue revocado su visado y ahora está bajo custodia a la espera de su expulsión del país, informò en un mensaje publicado en X.

Hamdi promueve el antisemitismo

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) califica el "trato" recibido por Hamdi como una “flagrante afrenta a la libertad de expresión”.

Pero el DHS reiteró: "Lo hemos dicho anteriormente y lo decimos de nuevo: Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que apoyan el terrorismo y socavan activamente la seguridad de los estadounidenses. Seguimos revocando visados de personas implicadas en estas actividades", publicó posteriormente el Departamento de Estado.

Hamdi fue detenido el domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco "aparentemente por sus críticas a la guerra genocida de Israel en Gaza", denunció CAIR, un grupo que se autodenomina de defensa de derechos civiles de los musulmanes.

Antes de ser detenido, intervino en la gala anual de la filial de CAIR en Sacramento, celebrada el sábado, y tenía previsto asistir y hablar también en la gala de CAIR en Florida prevista para el domingo.

"Nuestra nación debe parar de secuestrar a voces críticas con el gobierno israelí por orden de los desquiciados fanáticos de Israel Primero. Es una política de Israel Primero, no de América Primero, y tiene que acabar", ha planteado antes de pedir la liberación inmediata de Hamdi.

El arresto se produjo tras una serie de mensajes publicados en X por la activista cercana a Trump Laura Loomer en los que acusaba a Hamdi de apoyar a grupos terroristas. Para CAIR, Loomer fomenta las "teorías conspiranoicas antimusulmanas".

Pero la periodista publicó una serie de publicaciones en X, afirmó que Hamdi era “un individuo con vínculos con el terrorismo islámico” y partidario de Hamas.

En marzo, las autoridades estadounidenses ya revocaron el visado del activista propalestino Mahmud Jalil, quien encabezó las violentas protestas en apoyo a Hamás en las universidades estadounidenses durante la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, tras el ataque del grupo terrorista en Israel que dejó un saldo superior a los 1,200 muertos.

Amenaza a la seguridad nacional

Un ciudadano extranjero se mueve libremente por Estados Unidos, hablando desde mezquitas, universidades y escenarios administrados por CAIR, mientras entrena a musulmanes estadounidenses en agitación digital, sabotaje electoral y guerra política en consonancia con la doctrina de la Hermandad Musulmana, publicó Amy Mek, la editora de RAIR Foundation, un organismo que defiende los valores occidentales.

"Sami Hamdi no es un periodista que esté de paso por Estados Unidos; es un agente desplegado de un sistema de cuadros extranjeros que prepara a los musulmanes occidentales para la movilización en el país" en que residen.

