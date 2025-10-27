martes 28  de  octubre 2025
Ministro del Interior de Colombia reconoce impacto de las sanciones de EEUU: "Estoy mal y golpeado"

Armando Benedetti, ministro de Petro, dijo que no había percibido "las implicaciones" de la Lista Clinton hasta que sus tarjetas quedaron bloqueadas

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, salió al paso a los señalamientos ppr los que Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clintom. Aseguró que "no existe prueba alguna de que haya tenido relación con narcotráfico o el terrorismo"

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, reconoció que su inclusión en la "lista negra" de Estados Unidos le ha afectado de manera importante y advirtió que puede quedar fuera del sistema financiero colombiano. "Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado", señaló el funcionario.

Reconoció que no había percibido "las implicaciones reales" de estar dentro de esta lista hasta que a las pocas horas de estar en ella sus tarjetas quedaron bloqueadas. "Como son MasterCard o Visa y son compañías gringas, me las bloquearon", contó.

Lee además
Foto distribuida por la Presidencia de Colombia que muestra a  Gustavo Petro, dirigiéndose a una manifestación pro-palestina con un megáfono en la mano frente a la sede de la ONU en Nueva York, llamando a militares de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. 26 de septiembre de 2025.
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Bravuconadas de Petro y sus posibles "simpatías con Maduro" lo colocan en el ojo de la tormenta

"Me sacan por la puerta de atrás del sistema financiero", señaló el ministro Armando Benedetti este lunes 27 de octubre, en declaraciones con Blu Radio. Denunció que se trata de una represalia de Washington por su defensa del presidente Petro, cuya sanción es la primera de un jefe de Estado colombiano, desde que la Lista Clinton se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.

La pasada semana, el Departamento del Tesoro incluyó en su conocida como "Lista Clinton" un catálogo de empresas y personas a las que se acusa de vínculos con el narcotráfico —a Benedetti y al presidente colombiano, Gustavo Petro, y su familia— en medio del conflicto diplomático entre el mandatario y la Administración del presidente Donald Trump.

"El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad", señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado, el viernes 24 de octubre.

Refuta acusaciones

Por otra parte, el ministro colombiano aseguró que "no existe prueba alguna de que haya tenido relación con narcotráfico o el terrorismo". Dijo que, a pesar de que no tiene bienes ni cuentas en Estados Unidos, esta medida le supone un "daño moral".

"Tengo hijos viviendo en el extranjero y no quiero que los señalen como hijos de un narcotraficante", sostuvo Armando Benedetti. Adelantó que ya trabaja con sus abogados para responder a las represalias de Washington.

"Voy a dar pelea, no me voy a esconder, voy a aclarar esto hasta el final", sostuvo.

FUENTE: Con información de Europa Press

