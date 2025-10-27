Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.

CARACAS — El régimen socialista de Venezuela suspendió el lunes el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, horas después de que Puerto España acogiera un buque de guerra de Estados Unidos para ejercicios militares.

Venezuela y Trinidad y Tobago mantenían desde 2015 un amplio acuerdo de cooperación en materia de gas. La vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, que encabeza el estratégico Ministerio de Hidrocarburos, señaló más temprano que su despacho junto a la estatal PDVSA recomendaron al gobernante Nicolás Maduro romper el acuerdo.

Maduro consideró como una "amenaza" las maniobras militares que su vecino desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)" en el marco de las operaciones antinarcóticos que Estados Unidos desplegó en el Caribe.

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro durante su programa de televisión.

"Ningún chantaje político"

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó este lunes que su país no cederá a ningún tipo de chantaje político, en respuesta a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro de romper los acuerdos energéticos bilaterales por los ejercicios militares conjuntos que la nación caribeña realiza con Estados Unidos.

“No somos susceptibles a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político. Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho”, expresó Persad-Bissessar en un mensaje difundido a medios locales.

Las declaraciones de la mandataria se producen luego de que Delcy Rodríguez anunció que PDVSA recomendó a Maduro suspender los convenios gasíferos con Trinidad y Tobago, vigentes desde 2015.

Tensiones

Trinidad recibió recientemente la autorización estadounidense para explotar un campo en Venezuela muy cerca de la frontera común, pese al embargo vigente desde 2019.

"La primera ministra, en una actitud hostil y agresiva contra Venezuela, se ha sumado a los planes guerreristas de Estados Unidos", dijo Delcy Rodríguez.

"Decidió convertir el territorio de este hermano país en un portaaviones de los Estados Unidos, en una colonia militar de los Estados Unidos para prestarse al plan guerrerista contra Venezuela y es una guerra por el petróleo y por el gas", añadió.

La primera ministra trinitense aseguró que no ha sostenido hasta ahora ninguna reunión con Venezuela sobre temas energéticos.

El "USS Gravely" estará en Trinidad hasta el 30 de octubre. Es una de las embarcaciones que Trump movilizó al Caribe y a la que se le sumará en los próximos días el portaaviones "USS Gerald R. Ford", el más grande del mundo.

Las operaciones estadounidenses cobraron la vida de al menos 43 personas en 10 ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Venezuela denunció más temprano que desmanteló una supuesta "célula criminal" vinculada a la CIA que buscaba atacar el "USS Gravely" para incriminar a Caracas, sin mostrar las evidencias de sus afirmaciones.

FUENTE: Con información de AFP