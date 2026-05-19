martes 19  de  mayo 2026
Defensa

Jefe del Comité Militar de la OTAN cree que un ejército europeo propuesto por España es un "sinsentido"

El militar italiano se pronunció así preguntado en concreto por la defensa de la creación de un ejército europeo hecha por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN durante el ejercicio militar Trojan Footprint 2026 (TFP26) en el mar en Constanza, sureste de Rumanía, el 18 de mayo de 2026.

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN durante el ejercicio militar Trojan Footprint 2026 (TFP26) en el mar en Constanza, sureste de Rumanía, el 18 de mayo de 2026.

AFP
Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN durante el ejercicio militar Trojan Footprint 2026 (TFP26) en el mar en Constanza, sureste de Rumanía, el 18 de mayo de 2026.

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN durante el ejercicio militar Trojan Footprint 2026 (TFP26) en el mar en Constanza, sureste de Rumanía, el 18 de mayo de 2026.

AFP
Soldados con sus tanques participan en el ejercicio Lanza de Hierro 2026 de la OTAN en el campo de entrenamiento de Adazi, Letonia.

Soldados con sus tanques participan en el ejercicio Lanza de Hierro 2026 de la OTAN en el campo de entrenamiento de Adazi, Letonia.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, consideró este martes que la posibilidad de crear un ejército europeo es "una contradicción o un sinsentido", ya que las Fuerzas Armadas están en manos de cada uno de los aliados.

"No podemos pensar en un ejército europeo; es una contradicción o un sinsentido, porque la OTAN no tiene un ejército y cada nación tiene la soberanía sobre su ejército", declaró Cavo Dragone en rueda de prensa tras una reunión de los jefes de la Defensa de la Alianza.

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El militar italiano se pronunció así preguntado en concreto por la defensa de la creación de un ejército europeo hecha por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

España, presidida por Pedro Sánchez y con José Manuel Albares como ministro de Asuntos Exteriores, impulsa la creación de un Ejército Europeo como alternativa a la dependencia de Estados Unidos y de la OTAN, en un contexto de tensión transatlántica por la guerra de Irán.

La propuesta del gobierno socialista de Sánchez surge en un momento de ruptura con Washington: desde abril de 2026, España ha bloqueado el uso de sus bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas.

Cavo Dragone insistió en que cada país posee un ejército y que son ellos los que proporcionan las fuerzas a la OTAN en función de la misión en cada caso.

También se refirió a que los aliados que pertenecen al mismo tiempo a la Unión Europea y forman el "pilar europeo de la OTAN" utilizarían "los mismos ejércitos" que la Alianza en caso necesario.

"Resultados tangibles"

"La Unión Europea tiene algunas características que complementan a la OTAN. La OTAN tiene una fuerte cadena de mando y planes de orientación operativa, mientras que, por su parte, la UE tiene una gran capacidad para proporcionar financiación a la industria que nosotros no tenemos y tiene normas y regulación", explicó.

En definitiva, afirmó que "somos complementarios por naturaleza y debemos seguir así, no solo para evitar la duplicación sino también el desperdicio de dinero, tiempo y energía".

De cara a la próxima cumbre de la OTAN en julio en Ankara, Cavo Dragone dijo que "las expectativas de las autoridades militares son muy elevadas".

"Hay que convertir todos esos compromisos (de aumentar el gasto en defensa) en resultados tangibles, con una ejecución más rápida, para lograr mayor preparación y una disuasión más sólida", apuntó.

En ese sentido, acogió con satisfacción los avances de los aliados en materia de inversión y también la nueva distribución de los puestos de alta dirección en la estructura común de la OTAN, "con una mayor responsabilidad para los aliados europeos".

Redoblar esfuerzos en defensa

Al mismo tiempo, puso de relieve que "el ritmo de entrega y despliegue de todas las capacidades necesarias para nuestra disuasión y defensa requiere aumentos y mejoras drásticos".

"No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Por eso debemos redoblar nuestros esfuerzos para centrar la inversión en defensa de acuerdo con nuestros compromisos", argumentó.

En paralelo, el almirante instó "firmemente" a la industria militar de la OTAN a "acelerar la producción y adaptar su modelo de negocio a este imperativo".

FUENTE: Con información de EFE

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