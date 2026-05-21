jueves 21  de  mayo 2026
ADIESTRAMIENTO

EEUU despliega tropas desde Puerto Rico en medio de tensión con Cuba

Una unidad de ingeniería del Fuerte Buchanan inició un traslado hacia territorio continental de EEUU para participar en ejercicios de entrenamiento militar

El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche.

El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche.

@CENTCOM
Portaviones de la Marina de EEUU surca aguas del Pacífico.

Portaviones de la Marina de EEUU surca aguas del Pacífico.

Pixabay
Portaviones Estados Unidos.

Portaviones Estados Unidos.

Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Ejército de EEUU movilizó desde Puerto Rico a cientos de militares hacia una misión no identificada, informó este jueves el Fuerte Buchanan, horas después de que Washington imputara al exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El Fuerte Buchanan, principal instalación militar estadounidense en el Caribe, indicó que soldados de una unidad de ingeniería fueron desplegados el miércoles hacia un centro de entrenamiento en territorio continental estadounidense para apoyar futuras operaciones militares.

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"Cada movimiento de una unidad militar es una sincronización precisa entre transporte terrestre, marítimo y aéreo. Nuestra misión es que nuestros militares lleguen a tiempo a cumplir su misión, con todo lo necesario, sin margen de error", señaló en un comunicado Luisa Segarra, coordinadora de movimientos del fuerte.

"Operaciones globales"

Según el Ejército, los militares partieron desde el Centro de Preparación Logística (LRC) y tras completar su entrenamiento, serán enviados a una ubicación no revelada para apoyar operaciones globales.

El LRC brinda apoyo logístico a militares y unidades asignadas o en proceso de movilización a través de la isla, explicó Segarra.

La movilización se da luego de que el Departamento de Justicia de EEUU anunciara cargos criminales contra Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro aviadores.

Los cargos incluyen asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

Puerto Rico ya ha sido utilizado en los últimos meses para ejercicios y operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

La antigua base militar Roosevelt Roads, en Ceiba (este), y Ramey, en Aguadilla (noroeste), fueron escenarios de estos ejercicios militares por parte del Ejército estadounidense, acogiendo esta última al menos una decena de aviones de combate F-35.

Fort Buchanan, sede del 1st Mission Support Command, coordina movimientos militares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y tiene entre sus funciones facilitar el despliegue rápido de tropas y equipos desde el Caribe.

FUENTE: Con información de EFE

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