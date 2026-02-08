domingo 8  de  febrero 2026
Trump insiste en la exigencia de "identificación de votantes y prueba de ciudadanía"

El presidente ya instó a los republicanos en el Congreso a que aprueben la Ley "SAVE America", que endurecería los requisitos para votar en las elecciones

Elecciones presidenciales 2024 en EEUU (East Point, Georgia).

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a insistir este domingo en que las elecciones en Estados Unidos están "amañadas" y son "fraudulentas", mientras se prepara para hacer campaña para los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

"Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país", aseguró el mandatario en su red Truth Social.

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante
El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA

El "jaque mate" de Trump obliga a La Habana a negociar

En la publicación, Trump pidió a los republicanos luchar para que todos los votantes muestren su documento de identidad y una prueba de ciudadanía estadounidense, así como que no se admitan votos por correo excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

El jueves, el presidente ya instó a los republicanos en el Congreso a que aprueben la Ley "SAVE America", un proyecto impulsado por su partido que endurecería los requisitos para votar en las elecciones de este año, en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

Exigir identificación

El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo para evitar el fraude electoral y que prevalezca la voluntad de la mayoría.

Previamente, en una entrevista con NBC, afirmó que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos.

Las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, son clave para el presidente, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

El republicano anunció recientemente que viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a estos comicios.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, ya aprobó el año pasado una primera versión de la Ley SAVE, que exige presentar documentación que pruebe la ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en elecciones federales.

Recientemente, los republicanos introdujeron una versión actualizada que añade el requisito de identificación de votante a nivel federal.

FUENTE: Con información de EFE

