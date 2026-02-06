viernes 6  de  febrero 2026
Sanciones

Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes de Irán

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán, es según la Administración de Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La orden, difundida por la Casa Blanca, recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ampliada en varias ocasiones, incluyendo sanciones a sectores energéticos, petroquímicos y de derechos humanos.

Lee además
Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en aguas del Medio Oriente.
INCIDENTE

EEUU derriba dron iraní que se aproximó a su portaviones en Medio Oriente
Esta captura de pantalla del canal de televisión cubano, publicada el 5 de febrero de 2026, muestra al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una conferencia de prensa en La Habana, el 4 de febrero de 2026.
CAOS

Régimen de Cuba anuncia paquete de medidas de emergencia ante crisis energética

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán, es según la Administración de Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.

El secretario de Comercio identificará a los países que realicen transacciones con Irán, y el secretario de Estado, en consulta con otros funcionarios, determinará la extensión del arancel.

Trump podrá modificar la orden ante represalias de otros países o si Irán o los afectados adoptan medidas alineadas con la política estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación

¿Cómo funciona TrumpRx, la plataforma del Gobierno de EEUU que reúne rebajas de medicamentos?

Presidente de Honduras viaja a Florida para reunión con Trump, ¿qué temas abordarán?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Te puede interesar

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
BANCO CENTRAL

Designación de Trump augura una nueva era para la Reserva Federal

Por Leonardo Morales
Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
RéCORD HISTóRICO

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado